“En el Acto” regresa con una noche de improvisación donde el público pone los títulos

"En el Acto Impro", este jueves a las 20, en la Casa de la Cultura.

El teatro de improvisación vuelve a escena en Paraná con una propuesta que apuesta al juego directo con el público. El ciclo “En el Acto” tendrá una nueva edición este jueves a las 20, en la Casa de la Cultura (9 de Julio y Carbó), con entrada libre y modalidad a la gorra.

La premisa es simple y efectiva: los espectadores proponen títulos y el elenco los convierte, en el momento, en escenas improvisadas, sin guión ni preparación previa. Ese intercambio inmediato, que combina humor, riesgo y creatividad, es el motor de un espectáculo que se construye en tiempo real y nunca se repite.

En esta ocasión, el encuentro se traslada a uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, que abrirá sus puertas para una noche que promete dinamismo y participación. Además, la experiencia se completa con la propuesta gastronómica de Parientes del Bar, que acompañará la velada con empanadas y opciones de su carta.

Las reservas pueden realizarse al 3435304045 o a través de la cuenta de Instagram @enelactoimpro. Una invitación abierta a quienes buscan un plan distinto, donde la escena se arma con la imaginación colectiva y el vértigo de lo imprevisible.