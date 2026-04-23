Lucas Upstein llega a La Vieja Usina con su nuevo espectáculo de stand up

El humorista Lucas Upstein llegará a la ciudad de Paraná este viernes 24 de abril a las 21 para presentar su más reciente espectáculo de stand up en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). En esta oportunidad, el artista propone un show unipersonal donde recorre sus vivencias de los últimos años con el objetivo de intentar responder a una pregunta existencial que atraviesa todo el guion: si es o no una buena persona. La función forma parte de su gira nacional y está dirigida a un público mayor de 16 años.

La propuesta escénica de Upstein para esta gira se centra en una serie de ejes temáticos que incluyen el impacto de cumplir los 30 años, las tensiones de las redes sociales, las denominadas "cancelaciones", los límites del humor negro y la percepción de la vida y la muerte. A través de un estilo, el comediante busca desglosar anécdotas personales sobre sus enojos y su labor.

Nacido el 11 de enero de 1994, Lucas Upstein desarrolló una trayectoria que incluye una formación sólida con referentes del género como Luciano Mellera, Fernanda Metilli y Félix Buenaventura, además de estudios en improvisación con Mosquito Sancineto. Su carrera en los medios de comunicación es extensa, habiendo conducido el programa No tenemos todo el día en la emisora Vorterix y participado como columnista en la plataforma de streaming Blender. Actualmente, su presencia en medios digitales se mantiene a través de su participación en el programa Edición Especial de Luzu TV, actividad que combina con su trabajo como guionista para diversas series y programas de tipo Late Night en la televisión por cable.

En cuanto a su producción artística, Upstein cuenta con cuatro especiales de comedia titulados "Que?", "Todos tus muertos", "El muertes" y "Atropelló Mató y Huyó". Su experiencia en festivales incluye participaciones destacadas en Ciudad Emergente y el Comedy Central Fest, además de apariciones en programas televisivos especializados como Hora de Reír y los ciclos de stand up de las señales Comedy Central y Telefe.

Desde el año 2019, el humorista también se dedica a la docencia dictando cursos sobre las estructuras y alcances del humor negro, una de las características más distintivas de su estilo sobre el escenario.

Las entradas se encuentran disponibles de manera anticipada a través del sitio web boleteria.com.ar.