Sonia Velázquez: “La gente prioriza la comida y deja de lado el medicamento”, lamentó

La exministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, cuestionó con dureza el impacto de las políticas del gobierno nacional en el sistema sanitario y advirtió que las provincias enfrentan un escenario crítico ante el retiro de programas clave y la desregulación del sector.

“Desde que comenzó esta gestión nacional, con el DNU 70, hubo un impacto enorme sobre el sistema de salud”, afirmó, y detalló: “Se desregularon los precios de los medicamentos, muchos subieron hasta un 400%, también las prepagas, y se fue generando lo que aparece como un vaciamiento de las principales herramientas de gestión del Plan Federal de Salud”.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Un martillo para darle forma - Radio Plaza, donde analizó el efecto directo de estas medidas en la vida cotidiana de la población y en la capacidad de respuesta de las provincias.

Velázquez puso el foco en la posible eliminación del Plan Remediar, al que definió como una política sanitaria clave: “El 30 de marzo, el ministro de Salud de la Nación dijo que en dos meses el programa no va a existir más. Con esa frase puso la lápida sobre una de las políticas más efectivas que garantizó medicamentos gratuitos durante más de dos décadas”.

En ese sentido, recordó el origen del programa tras la crisis de 2001 y su alcance federal: “Fue una estrategia innovadora que llegó a casi 8.000 centros de salud y alcanzó a un promedio de 20 millones de personas. No era un botiquín estándar, sino que se armaba según el perfil epidemiológico de cada región”.

Menos medicamentos, más desigualdad

La exfuncionaria advirtió que el recorte de estos programas tiene consecuencias directas en la población más vulnerable. “Antes del Remediar, la gente iba al centro de salud, se iba con la receta y con la frustración de no poder comprar el medicamento. Hoy parece una repetición de ese escenario”, sostuvo.

Y describió el impacto concreto en el contexto actual: “Hoy vemos jubilados que dicen que si compran un medicamento no pueden comer. Aun con cobertura, los porcentajes no alcanzan frente a una jubilación que no llega a 400 mil pesos”.

Además, cuestionó el modelo económico vigente: “La industria farmacéutica es una de las que más ha ganado con este modelo desregulado. Los precios se fijan sin control y eso lo vemos todos los días en la farmacia”.

Provincias desbordadas y centros de salud sin recursos

Velázquez también analizó cómo este ajuste repercute en la gestión provincial. “La salud de las provincias ha sido históricamente muy dependiente de la Nación, no solo por programas como Remediar o Sumar, sino porque eran recursos que surgían de la propia coparticipación. Eso dejó de llegar”, explicó.

En esa línea, criticó decisiones recientes que trasladan la responsabilidad a los efectores locales: “Se les está pidiendo a los centros de salud que gestionen recursos para comprar medicamentos. Eso es no conocer la realidad territorial”.

Y graficó la situación en zonas rurales: “Hay centros de salud a 80 kilómetros del área urbana, en poblaciones dispersas. ¿A dónde van a pedir tres presupuestos para comprar un antibiótico? Hay lugares que estuvieron aislados una semana por las lluvias”.

Para la exministra, esta situación rompe la lógica de acceso equitativo: “El botiquín garantizaba que esa población tenga su medicamento mensual. Hoy se les traslada una responsabilidad que no pueden resolver”.

Riesgo sanitario: más enfermedades y hospitales saturados

Velázquez advirtió que el deterioro del primer nivel de atención tendrá efectos en cadena: “Esto va a aumentar las enfermedades y va a saturar las guardias de los hospitales, que ya están saturadas”.

También alertó sobre la pérdida de políticas de prevención: “Nos costó años trabajar la adherencia a tratamientos en enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes. Ahora, cuando el paciente ya estaba incorporado al tratamiento, el medicamento deja de existir”.

Finalmente, fue contundente sobre las consecuencias del ajuste: “Estamos hablando de medicamentos esenciales. Sacar un programa que fue exitoso y además barato en términos del costo que le ahorraba al Estado es perverso”.

Para Velázquez, el escenario actual combina crisis económica, recorte estatal y mayor vulnerabilidad social: “Cuando el bolsillo no alcanza, la gente prioriza la comida y deja de lado el medicamento. Y eso, inevitablemente, termina impactando en la salud de toda la población”.