Caso Adorni: declaró el hijo de una de las jubiladas y dijo que acordó un pago adicional de u$s 65.000

Según su versión, ese monto no se incluyó en la compraventa, sino que se acordó recuperarlo “por afuera”, una vez que Adorni vendiera su propiedad en Parque Chacabuco.

Este dato introduce una nueva línea de análisis para la fiscalía, que busca determinar si existieron pagos no registrados que puedan alterar la transparencia de la operación.

Cómo se compró el departamento

La causa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar en qué condiciones se realizó la compra del inmueble, si el valor pagado se ajustó al mercado y si las refacciones posteriores justificaron el monto final de la operación.

Según los datos incorporados al expediente, las propietarias habían adquirido el departamento por u$s 200.000 y luego lo vendieron a Adorni por u$s 230.000. La operación incluyó un anticipo de u$s 30.000 y un financiamiento por los u$s 200.000 restantes.

En este punto, la declaración de Feijoo resulta relevante, ya que podría aportar detalles sobre la negociación del precio y las condiciones del acuerdo.

La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, sostuvo que existía una relación de confianza entre las partes, incluso un vínculo personal, que explicó la concesión de una hipoteca sin interés a un año.

Otros testimonios ya incorporados al expediente sumaron elementos que alimentan las dudas sobre la operación. Un matrimonio de martilleros afirmó que tasó la propiedad en u$s345.000, un valor considerablemente superior al de la compraventa.

Además, el expropietario del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, declaró que Feijoo había reservado previamente la unidad con la intención de que luego fuera adquirida por su madre.

Nuevos testigos y medidas de prueba

La ronda de declaraciones continuará en los próximos días. El fiscal Pollicita citó para el 6 de mayo a otro testigo clave, quien deberá presentarse con documentación vinculada a gastos de expensas y mejoras realizadas en la propiedad, además de su teléfono celular para peritaje.

En paralelo, también deberá declarar el encargado del edificio, cuya versión podría aportar datos sobre el estado del inmueble al momento de la operación.