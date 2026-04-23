El ciclo de cine rojo proyectará una película recordar las huelgas patagónicas de 1921

La Juventud Comunista Revolucionaria de Entre Ríos llevará a cabo la proyección de la película argentina La Patagonia rebelde este domingo 26 de abril a las 19. El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de las calles Courreges y Ernesto Bavio de la ciudad de Paraná. Esta actividad se organiza en el marco del Mes de la Prensa de dicha agrupación y apunta a generar un espacio de encuentro y debate colectivo en torno a la memoria histórica y las luchas sociales. La función propone revisitar los sucesos ocurridos en 1921, analizando las condiciones laborales y la represión estatal a través de una pieza de la cinematografía nacional.

La obra, dirigida por Héctor Olivera y estrenada originalmente en 1974, cuenta con un guion elaborado por el propio director junto a Fernando Ayala y el historiador Osvaldo Bayer. La trama se basa en la investigación periodística de Bayer titulada "Los vengadores de la Patagonia trágica", la cual documenta la huelga de los peones rurales santacruceños y la posterior ejecución sistemática de los trabajadores por parte del Ejército Argentino.

Con las actuaciones protagónicas de Héctor Alterio, Federico Luppi, Pepe Soriano y Luis Brandoni, el film basa su contenido en el rigor histórico, ya que retrata la organización de las sociedades obreras afiliadas a la Fora y la violenta respuesta de los sectores latifundistas y el Estado nacional.

La historia de la película en sí misma representa un capítulo complejo de la cultura argentina, signado por la censura y la persecución política. Aunque fue autorizada inicialmente por el presidente Juan Domingo Perón poco antes de su fallecimiento, su sucesora, Isabel Perón, prohibió su exhibición en octubre de 1974. Durante la última dictadura militar, gran parte del elenco y el equipo técnico debió partir al exilio, mientras que figuras políticas como el gobernador santacruceño Jorge Cepernic fueron encarceladas por haber facilitado el rodaje en territorio patagónico.

No fue sino hasta 1984, con el retorno de la democracia, que el público argentino pudo acceder nuevamente a esta cinta de manera legal en las salas de cine del país.

Durante la velada, el espacio ofrecerá su tradicional carta de bebidas y comidas.

El acceso a la función tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.