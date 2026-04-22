Sóftbol: la selección argentina se instaló en Colombia para el Mundial U23

Con presencia paranaense, el seleccionado argentino masculino sub 23 de softbol llegó a Colombia el pasado lunes para disputar el Mundial de la categoría, que reunirá 12 representativos nacional en Sincelejo del 25 de abril al 3 de mayo. Allí, ultimará detalles con entrenamientos y amistosos para el certamen ecuménico.

El equipo dirigido por el paranaense José Alberto Guerrinieri viene de ser campeón panamericano de la categoría en La Pampa y su cuerpo técnico se completa con Mariano Montero, Gustavo Bertoli y Bruno Motroni, mientras que Luciano Benedetti es el médico del plantel y Laureano Martínez el jefe de equipo.

La lista de convocados está conformada por Bogdan Becic, Julián Reitober, Nahuel Sáenz, Pedro Martínez, Luciano Biondi, Tomás Pintos, Valentín Mata, Khalil Luna, Felipe Muñoz, Matías Clara, Joel Hidrogo, Joshua Poblette, Luca Talmon, Nahuel Ferrara, Francisco Nassivera y Genaro Correa.

Dentro de este grupo se destacan Khalil Luna, Nahuel Sáenz y Luciano Biondi, quienes ya integran la Selección Mayor y aportan jerarquía a un equipo en pleno crecimiento. Su presencia marca el rumbo de una generación que busca consolidarse en la elite del sóftbol internacional, consigna Uno.

La selección argentina integrará el Grupo A junto a Japón, Nueva Zelanda, República Checa, Colombia y Sudáfrica. El debut será el próximo sábado ante los neocelandeses (desde las 12 hora local) en el estadio 20 de Enero; domingo ante. Japón (a las 19); lunes 27 ante República Checa (desde las 15) en el estadio Eduardo Porras; martes 28 ante Colombia (desde las 22); miércoles 29 ante Sudáfrica (a las 15) en el estadio Eduardo Porras.