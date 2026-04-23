El Espacio Cultural Jai presenta su grilla de talleres y actividades formativas para la temporada 2026

El espacio cultural ubicado en calle Gualeguaychú 18 de la ciudad de Paraná, dio a conocer su programación completa de talleres y cursos para el ciclo 2026. La propuesta se desarrolla bajo la coordinación de diversos profesionales del ámbito artístico local y busca brindar un espacio de formación y expresión para jóvenes y adultos. Las actividades ya se encuentran en marcha y mantienen abiertas sus inscripciones para los interesados en sumarse a las diferentes alternativas que ofrece este centro cultural.

En el área de movimiento y bienestar, la profesora Andrea Vigezzi encabeza diversas propuestas que integran técnica y salud. Los días martes y jueves, a partir de las 8, se desarrollan las clases de Hatha Yoga, orientadas al equilibrio integral de los alumnos.

Asimismo, la danza cuenta con un lugar preponderante en la agenda, ya que los lunes de 15:30 a 17 y los miércoles de 9 a 10:30 se dictan las clases de danza clásica para jóvenes y adultos. A esto se suma el taller de Lyrical Jazz, que tiene su espacio los lunes en el horario matutino de 9:00 a 10:30. Los interesados en estas disciplinas pueden realizar consultas o tramitar su incorporación comunicándose al teléfono 11 26699575.

La oferta de formación profesional incluye el profesorado de danzas folclóricas, coordinado por la Academia e Instituto Irupe. Esta formación cuenta con el aval de la Confederación Mundial de Profesionales de Danza y actualmente ofrece un beneficio del 30% de descuento en sus inscripciones. Para inscribirse, comunicarse al 343 5036104.

Por otro lado, la formación vocal tiene su lugar los días viernes de 17:30 a 19:30 con el taller de canto a cargo del profesor Claudio Jaime. En este espacio se trabajan ejes fundamentales como la educación vocal, la técnica y la interpretación, junto al desarrollo de herramientas para el manejo del aire y el sonido. Las consultas se reciben al 343 4060196.

La expresión dramática y la profundización personal también forman parte de la identidad del Espacio Jai para este año. El profesor Favio Vides dicta el taller de actuación y puesta en escena para jóvenes y adultos, con clases que se llevan a cabo los martes y viernes de 20 a 22.

En lo que respecta a la Biodanza, el centro cultural ofrece dos instancias, con un grupo de profundización los miércoles a las 20, facilitado por Susana Villarroel y Liliana Ciccarelli, y un grupo abierto los jueves a las 20, coordinado por Emanuel Castillo y Jorge Chemez. Para estas últimas actividades, los teléfonos de contacto son el 343 4285642 y el 343 4163505 respectivamente.