Frigerio inauguró este miércoles el cuarto Punto Digital en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud

Se trata de módulos de acceso a tecnología, conectividad y formación digital abiertos a la comunidad, que forma parte del trabajo conjunto entre los Gobiernos nacional y provincial y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Al destacar este logro, el mandatario sostuvo que la "incorporación de tecnología tiene que ser una norma, no una excepción" en la educación superior. "Me gusta que seamos la provincia que más puntos digitales ha recibido de la Nación, pero los necesitamos, es la verdad", agregó, anunciando más inauguraciones en otros lugares de la provincia.

Al respecto, arengó a los actores de la economía del conocimiento y de la innovación tecnológica a ser "emprendedores", afirmando que tendrán su lugar en el Mirador Tec, erigido en la capital entrerriana. Como ejemplo, citó a los créditos Innova -que impulsa el Consejo Federal de Inversiones (CFI)- que preparan "a aquellos que tienen una buena idea y pueden trasladarla a un hecho económico" para la innovación tecnológica que constituirá la mayoría de los empleos.

En la oportunidad, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, precisó que la provincia recibió "una inversión de unos 500 millones de pesos de la Nación para la instalación de 11 puntos digitales que se van a desplegar a lo largo y ancho de la provincia en las próximas semanas".

Seguidamente, aseguró que "no hay nada más importante para un gobierno que la construcción de puentes entre el empleo y el trabajo; y estos puntos digitales colaboran en esa tarea". Además, indicó que la innovación y las herramientas digitales forman parte de la agenda que "el gobernador marca permanentemente y que es prioridad".

Por su parte, el rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, subrayó que la obra tiene una inversión, para esta Universidad, "de unos 150 millones de pesos, que es imposible gestionar sin el trabajo conjunto de los Gobiernos nacional, provincial y la Uader". "Esto no hubiera sido posible sin el acompañamiento del gobierno", continuó, agradeciendo al gobernador.

En último término, el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Aníbal Sattler, se refirió a la importancia del Punto Digital para esta alta casa de estudios. "Es un avance enorme", aseguró, y precisó que eso significa "generar inclusión tecnológica para nuestros estudiantes e igualar oportunidades". "No todos tienen la posibilidad de acceder a equipamiento de estas características. El Punto Digital tiene un fin muy importante, que es ser abierto a la comunidad y permitir que las personas se formen en estos espacios", cerró.

El gobernador concurrió a la actividad acompañado también por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, el secretario de Modernización, Ciencia y Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, y el diputado provincial Roque Fleitas. A su vez, participaron los decanos de las Facultades Ciencia y Tecnología, Juan Pablo Filipuzzi; y de Ciencias de la Gestión, Román Scattini, entre otras autoridades.