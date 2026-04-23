Francisco Lo Vuolo Trío propone una noche de jazz en vivo

La capital entrerriana recibirá este viernes 24 de abril a las 21 la visita de Francisco Lo Vuolo Trío, una formación que propone una velada dedicada a los grandes standards y composiciones icónicas del género jazzístico. El encuentro tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, situada en la intersección de San Martín 902. Esta iniciativa pretende acercar al público local una interpretación de alta calidad técnica sobre piezas fundamentales de la historia del jazz.

El trío está encabezado por el pianista Francisco Lo Vuolo, quien estará acompañado en esta oportunidad por los músicos Cristian Bórtoli en contrabajo y Francisco Martí en la batería. La formación se presenta como una conjunción de intérpretes con vasta trayectoria en la escena regional y nacional, enfocados en un recorrido sonoro que busca rescatar la esencia de los clásicos del jazz.

La propuesta del grupo se centra en la ejecución técnica de las piezas y en la interacción orgánica que permite el formato de trío.

Francisco Lo Vuolo, nacido en 1982, es reconocido como una de las figuras más relevantes del circuito de jazz que creció sostenidamente en la ciudad de Santa Fe durante las últimas décadas. Su formación académica incluye el paso por la Berklee International Network de Buenos Aires, además de haber perfeccionado su estilo mediante estudios particulares con referentes de la talla de Fred Hersch y Marc Copland. A lo largo de su carrera, compartió escenarios y grabaciones con destacados exponentes de la escena internacional y nacional, tales como Perico Sambeat, Conrad Herwig, Enrique Norris, Mariano Otero y Horacio Fumero.

Las entradas se pueden adquirir comunicándose al 343 4808780.