Ley de Concesiones Viales: “Permitirá al gobierno entrerriano reparar rutas deterioradas desde hace 20 años”

El senador provincial Rubén Dal Molín (JxC-Federación) se refirió a la sanción de la ley de concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos de la provincia que no tuvo el acompañamiento del peronismo en el Senado.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Dal Molín recordó que “en Diputados la trataron y se trató en comisión e incorporaron modificaciones, incluso con este acuerdo del Ejecutivo en el marco de algunas reformas” y destacó que “incluso el diputado (Juan José) Bahillo dijo que era necesario contar con esta cuestión de fondo, porque es una ley que regula y que viene a cumplir con un vacío legal”.

“Desde lo legal no tiene oposición, lo han dicho incluso anoche, pero evidentemente han cambiado en estos cuatro meses su posición política y anoche no nos acompañaron”, resumió.

Respecto de la iniciativa, planteó que “Entre Ríos tiene un vacío legal en este marco. Además, el gobernador viene trabajando sobre la posibilidad de este acuerdo público privado en la reparación concreta ya de una ruta muy avanzada y la posibilidad de hacer otras. En tercer lugar, nos iguala a todas las provincias: Buenos Aires la tiene, Santa Fe la tiene, Córdoba la tiene, Corrientes la tiene. La semana pasada el gobierno nacional ha firmado un decreto concesionando una serie de rutas que la pueden reparar en este marco”.

Como ejemplo, mencionó que “la ruta 127 a medida que se aleja de Paraná se pone peor. Es una ruta troncal, una ruta nacional, que evidentemente el modelo anterior donde nosotros pagamos y hay un fideicomiso, no ha sido virtuoso, por eso hay que tener otra mirada”.

“Atento a la importancia que esto puede llegar a tener, es posible poder concesionar con convenios a nivel nacional este tramo de ruta y así resolverle, por ejemplo, el problema a San Jaime, que es una comunidad que se va apagando por falta de conectividad. Digo esto como un solo ejemplo, pero además hay una reducción. No es solamente el peaje de las rutas, lo que se ha legislado ayer como norma general, transparente, donde se establecen claramente cuáles son los roles. Otro ejemplo es lo que pasó con la Tortuga Alegre, el Hotel Ayuí y el complejo termal de Concordia, donde hay juicios de por medio y ya están procesados algunos que explotaron ese convenio, y si hubiésemos tenido una ley de este tipo, no nos hubiese ocurrido eso. Con los recursos ingentes que le lleva al Estado”, planteó.

Sobre las ausencias de tres legisladores del peronismo en la sesión, mencionó que “Berthet ya había avisado que no iba a estar y los demás justificaron la ausencia al iniciar la sesión”.

En relación con la cuestión de los peajes, el legislador consideró que “cuanto más cerca esté el prestador de servicio de la gente, mejor control hay y se gasta mucho mejor. Siempre fui una persona que defendió la descentralización. Pero más allá de esto, hay un artículo específico en la ley donde dice que todo aquel proyecto que se presente, luego del proceso de licitación, lo que va a percibir el que invierte tiene que ver con la inversión que realiza”. “Debemos ser claros en esto; se cae de maduro que procesos donde la reparación de una ruta tiene una determinada inversión, el peaje tiene que estar acorde a esa inversión que se realiza, sin duda. Con todos los procesos que esto requiere, hasta incluso lo que se viene haciendo ahora últimamente, o se hizo, por ejemplo, en la Ruta Nacional 14 con las audiencias públicas”, agregó.

Respecto del esquema de inversión público-privada, comparó que “en provincias como San Luis o Córdoba hubo un proceso virtuoso y hoy Córdoba tiene todas las rutas concesionadas. Me parece que en este marco es una ley de largo plazo, de largo aliento, no vamos a ver los frutos mañana, pero ya está avanzado el gobernador, que lo anunció la semana pasada. Nos parece una barbaridad seguir atrasando esta cuestión y me parece que es una norma que le va a permitir al gobierno entrerriano, a este gobernador y a los que vienen, a avanzar en estos procesos y ver si podemos reparar rutas que hace 20 años que están en un proceso de deterioro”.