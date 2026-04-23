Torneo Apertura: Defensa y Justicia-Boca, el darán vida a la fecha 16

Defensa y Justicia y Boca jugarán el primer partido de la 16ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura de Primera División. El Xeneize reafirmó su fantástico momento de forma tras quedarse con el Superclásico a domicilio y extendió su invicto a 13 cotejos, quedando a tiro del primer puesto de la tabla, pero para alcanzarlo deberá vencer al Halcón, que no suma desde hace tres jornadas. El partido se jugará desde las 20, en un Estadio Norberto Tito Tomaghello que tendrá ambas hinchadas.

Hace un mes, Claudio Úbeda se iba silbado de La Bombonera, hoy, el Sifón dio vuelta la situación y recordar ese hecho parece una locura. El entrenador Xeneize encontró el equipo, que sale de memoria por primera vez en muchísimo tiempo y llegó a los 13 partidos sin perder. La frutilla del postre fue haber ganado el Superclásico de visitante, en un duelo que terminó de darle envión.

En caso de ganar, el cuadro de la Ribera abrocharía la clasificación a los playoffs, algo que ya es casi un hecho. Marcha tercero en la Zona A, con 24 unidades, y tiene el sexto puesto en la tabla anual. Si la victoria llega por una diferencia de tres goles, se subirán a lo más alto de su zona, a falta de que Vélez y Estudiantes jueguen sus compromisos.

A sabiendas de que sus jugadores vienen con varios partidos en el lomo y de que tendrán un importantísimo cruce con Cruzeiro en Brasil el martes próximo, Úbeda aprovecharía para rotar 10 nombres del equipo, siendo Leandro Brey el único en mantenerse.

La famosa defensa alternativa conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida volvería a tener minutos, mientras que Alan Velasco, Ander Herrera y Tomás Belmonte se encargarían del mediocampo, con la posibilidad de que Williams Alarcón se meta al 11 por el ex Independiente.

Como enganche, Exequiel Zeballos retornaría a la titularidad por detrás de Milton Giménez y Ángel Romero, que ocuparían el doble nueve.

El dueño de casa

Por su parte, los de Mariano Soso venían teniendo un muy sólido Apertura, siendo el último equipo en conocer la derrota y manteniéndose invictos hasta la fecha 13.

Sin embargo, tras esa primera caída, no volvieron a sumar y perdieron en fila con Instituto, Talleres e Independiente. Este partido en su hogar significará la oportunidad de volver a la senda del triunfo y afianzarse en las plazas de playoffs, de las que están a punto de caer.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en septiembre del año pasado, por el Torneo Clausura. En esa ocasión, Boca cayó por 2 a 1 con un gol de Abiel Osorio a los 90’, en un encuentro en el que todos los goles fueron pasados los 84 minutos.

FORMACIONES

DEFENSA Y JUSTICIA

Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

BOCA

Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez, Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco. Cancha: Defensa y Justicia. Hora: 20 (ESPN Premium).