Provinciales

El gobierno provincial convocó a gremios estatales y docentes a reabrir la mesa paritaria

22 de Abril de 2026 - 17:31

Antes del paro que se efectivizará este jueves, el gobierno provincial convocó a una mesa paritaria a los gremios estatales para el próximo miércoles 6 de mayo; y a los docentes, para el jueves 7.

Fueron convocados para el próximo miércoles 6 de mayo a las 15, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el jueves 7 a las 15. Participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos