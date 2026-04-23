La Biblioteca Popular Caminantes pone en marcha un nuevo taller gratuito de cine comunitario para adolescentes

La institución ubicada en Gobernador Antelo 1345, en la zona este de la capital entrerriana, frente a la Plaza Alemania, iniciará este jueves 23 de abril un taller de cine comunitario destinado específicamente a adolescentes de entre 11 y 16 años. El espacio formativo se desarrollará en el horario de 18 a 20. Esta propuesta surge con el objetivo de brindar a los jóvenes herramientas técnicas y creativas para que puedan expresar su propia voz, abordar procesos de escritura y aprender los fundamentos de la filmación y edición audiovisual dentro de un entorno barrial.

La coordinación del taller estará a cargo de Félix Bernardo Lenzi Colman, técnico en Comunicación Social, que será el encargado de guiar a los participantes a través de las distintas etapas de la producción cinematográfica.

Las clases están programadas para realizarse cada quince días, es decir, semana por medio.

Desde la biblioteca informaron que, si bien la actividad no tiene costo, requiere acercarse a la institución para formalizar la inscripción. El horario de atención administrativa para realizar este trámite es de lunes a viernes, de 17 a 20. Por consultas, comunicarse al 343 5325287.