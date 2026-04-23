El diputado Aranda apoya y acompaña inversiones en Diamante

El diputado Lenico Aranda manifestó su acompañamiento a iniciativas productivas para Diamante, en el avance de un proyecto vinculado a la firma “Nueva Energía Solar”, impulsada por el empresario brasileño Odair Breiner.

La propuesta fue inicialmente impulsada por la diputada Liliana Salinas, quien acercó la idea a la Secretaría de Industria, donde encontró acompañamiento institucional para su desarrollo y el contacto con el inversor. En este proceso, también se destacó el interés del gobernador Rogelio Frigerio en promover la llegada de inversiones a la provincia.

En este contexto, el diputado Aranda dialogó con los inversores, la diputada Liliana Salinas, el presidente del Ente Autárquico Puerto Diamante, Aldo Cardinalli, y el secretario de Industria, Catriel Tonutti, durante el avance de las gestiones y la definición de condiciones para la radicación de la empresa.

Asimismo, se destacó la predisposición del municipio de Diamante para acompañar la llegada del proyecto, facilitando el marco institucional necesario para su instalación.

Según se informó, en la primera reunión formal el Gobierno provincial y la Secretaría de Industria otorgaron condiciones para la instalación del proyecto, incluyendo beneficios fiscales, líneas de crédito y la asignación de un espacio físico adecuado para la operatoria logística.

La empresa ya inició su proceso de instalación y la materia prima llegará al Puerto de Concepción del Uruguay para luego ser trasladada a Diamante, donde se realizará el ensamble, testeo y distribución de paneles solares.

En cuanto al empleo, se prevé “un inicio con 40 trabajadores, con una proyección superior a los 100 una vez consolidada la operación, en función de la demanda de la firma”.

El proyecto contempla la puesta en marcha de un “nodo logístico solar en el Puerto de Diamante, orientado a fortalecer el desarrollo productivo y la generación de empleo en la región”.