La seguridad en escuelas fue tema de la reunión de gabinete y se informó que hubo 180 denuncias

Las amenazas registradas en establecimientos educativos de la provincia fue uno de los temas principales de la reunión de gabinete que encabezó este miércoles el gobernador Rogelio Frigerio. Se precisó que se registraron 180 denuncias.

En el encuentro, según se informó en un parte de prensa oficial, “se avanzó en el seguimiento de la gestión y se puso en valor la articulación entre organismos del Estado para dar respuesta a situaciones complejas”.

En ese marco, “se profundizó el seguimiento de las políticas de gestión, con eje en la eficiencia, la transparencia y el fortalecimiento del trabajo interinstitucional”.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, ofició como vocero y remarcó la importancia de abordar “con seriedad” las amenazas registradas.

"Son 180 denuncias en toda la provincia, no es algo menor. No se puede tomar como una broma ni minimizar", remarcó el funcionario y explicó que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

En ese sentido, detalló que se trabajó de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad, la Policía, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el Poder Judicial, incluyendo la intervención del fuero de menores.

"Es un abordaje interdisciplinario e interministerial, porque muchas veces estas situaciones se originan fuera del ámbito escolar, pero impactan directamente en las escuelas", señaló.

Finalmente, Cuenca destacó el compromiso de todos los actores involucrados y valoró el trabajo conjunto. "La respuesta fue inmediata y articulada. Queremos agradecer a docentes, directivos, familias, a la policía, a la justicia y a todos los que fueron parte de la activación de los protocolos. Hay un diálogo directo y fluido que nos permite seguir tomando medidas para cuidar a la comunidad educativa", concluyó.

Además, durante la reunión se abordaron otros temas de gestión, como la reglamentación de concursos, el ordenamiento del ingreso al Estado y el seguimiento permanente de la infraestructura escolar en toda la provincia.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos