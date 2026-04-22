La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos llegará al Juan L. Ortiz con una propuesta solidaria

La Sinfónica de Entre Ríos se presenta con entrada libre y gratuita, y se solicita colaborar con un alimento no perecedero.

Será este sábado 25 de abril a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250. La actividad es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Paraná y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La entrada es libre, por orden de llegada, y se solicita colaborar con un alimento no perecedero.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, bajo la dirección artística de Luis Gorelik, tendrá como director invitado a Alex Amsel.

El programa incluirá la Obertura La Gran Pascua Rusa, de Rimsky Korsakov, y la Sinfonía N.º 6 “Pastoral”, de Ludwig van Beethoven, una de las obras más reconocidas del repertorio clásico.

La propuesta invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una noche de música en vivo en un espacio cultural de la ciudad, en una iniciativa que también promueve la solidaridad a través de la colaboración con alimentos no perecederos.