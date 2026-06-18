El gobierno nacional extendió el anticipo financiero de $400.000 millones a Entre Ríos

El gobierno nacional amplió este jueves el anticipo financiero para algunas provincias para afrontar desequilibrios fiscales a 400.000 millones de pesos, a través del Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial mediante la Secretaría de Hacienda, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Se trata de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe que, según el Poder Ejecutivo, deben atender “compromisos urgentes”.

“Amplíase el anticipo financiero otorgado a Entre Ríos en hasta la suma máxima de 400 mil millones de pesos, a ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal 2026″, expresó el Poder Ejecutivo y anunció otro refuerzo del mismo monto para Jujuy y Santa Fe.

También aclaró que el monto máximo que se otorgará será determinado en cada caso por la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a la capacidad de repago de las provincias sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales, y facultó al organismo a disponer de su cancelación junto con los intereses calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15%.

La tasa de interés regirá desde el momento del desembolso hasta su aplicación. Asimismo, se facultó a la Secretaría de Hacienda a establecer las condiciones específicas de las prestaciones y a suscribir acuerdos individuales con cada provincia para definir los términos de devolución.

El Ministerio de Economía explicó que los gobiernos provinciales se ven “impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas”.

El Gobierno, para dar cumplimiento a la medida, instó a las provincias a afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales y autorizar a la Secretaría de Hacienda a “retener automáticamente” los fondos emergentes de la ley de coparticipación federal de recursos fiscales.

Semanas atrás, el Gobierno había dispuesto un anticipo financiero de $400.000 millones para 12 provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En ese caso, se establecieron las mismas condiciones y se dio tras una serie de pedidos de distintas jurisdicciones que manifestaron inconvenientes para cumplir con sus compromisos financieros más urgentes.

La a legislación vigente habilita al Ministerio de Economía a otorgar este tipo de anticipos, siempre que se trate de adelantos sobre fondos coparticipables y que se establezcan mecanismos de devolución dentro del mismo ejercicio fiscal. Además, contempla la posibilidad de extender los plazos de reintegro, aunque sin superar el año en curso.

(Fuente: La Nación)