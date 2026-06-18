Alerta por lluvias y tormentas para 10 departamentos de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves a primera hora de la mañana el alerta por tormentas para la mayor parte de Entre Ríos e informó que se espera una acumulación de lluvias de entre 30 y 70 milímetros, que podríanser superados.

El alerta “amarillo” abarca a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes”, indica el SMN. El alerta está vigente para la tarde y la noche de este jueves.

Según el pronóstico, las lluvias podrían iniciar de forma aislada durante la mañana en la zona alcanzada por el alerta.

En el resto de Entre Ríos se anuncian lluvias aisladas a partir de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico indica que este jueves tendrá mínimas desde 9° y máximas de hasta 14°, con muy escasa amplitud térmica pero no tanto frío como días recientes.