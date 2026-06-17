El niño atropellado por un conductor ebrio en Chajarí evoluciona favorablemente en terapia intensiva

A varios días del grave siniestro vial ocurrido en Chajarí, la familia de Juan Cruz, el niño de 9 años que fue atropellado por una camioneta conducida por un hombre que manejaba alcoholizado, compartió un alentador parte sobre su evolución. El hecho ocurrió en la tarde del sábado último sobre avenida 1° de Mayo, a la altura del 2691.

Según consignó Tal Cual Chajarí, su madre contó que el pequeño comenzó a despertar con frecuencia tras la reducción de la sedación, responde a estímulos y mantiene breves conversaciones con quienes lo acompañan durante su internación en terapia intensiva en Concordia.

“Gracias a Dios a Juan le están sacando la sedación y se despierta bastante seguido, si bien todavía no abrió los ojos, se despierta bastante seguido y pregunta qué le pasó, me pregunta dónde está. Me pregunta por su pierna, por qué no la siente y me pregunta qué le pasó en la pierna, me dice que se quiere ir a casa. Él responde a lo que uno le pregunta, te dice sí, no, OK, bueno, va y viene, digamos, se duerme y cuando se despierta me pregunta cosas y después se vuelve a dormir y así se quiere sacar todo lo que tiene, todo lo que está conectado”, contó su madre.

Y agregó: “Me pide que le saque el aparato que tiene en la pierna, que es para el tratamiento que se está haciendo con la pierna, así que es todo positivo. Estamos recontra agradecidos por todo, por todo lo que acompañan, por lo que rezan, por lo que piensan, por todo lo que me mandan mensajes”.

"Estamos recontra agradecidos y Juan sigue avanzando porque es un campeón y porque él va para adelante nomás, no miró para atrás en ningún momento, va para adelante nomás”, finalizó la madre del pequeño.





El conductor fue detenido

Según informó la Policía, el siniestro involucró a una camioneta Mitsubishi 4×4 de doble cabina, conducida por un hombre mayor de edad, y al niño que se desplazaba como peatón.

Tras el impacto, el conductor se retiró del lugar, aunque más tarde regresó. Los efectivos le realizaron un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

El menor fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave, además de fractura de cráneo y fractura de fémur. Al cierre del informe permanecía a la espera de estudios de mayor complejidad para determinar el alcance de las lesiones.

La fiscal de turno, Carolina Ezpeleta, dispuso la detención del conductor, quien quedó alojado en la Comisaría Nº 1 de Chajarí mientras avanza la investigación.