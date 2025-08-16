Lo allanaron tras amenazar a su ex pareja y le encontraron una granada

Durante el allanamiento, la Policía secuestró una granada, una pistola y otros elementos relacionados con el hecho.

Un hombre fue detenido en Concordia luego de amenazar a su ex pareja con un arma de fuego, informaron fuentes policiales. La mujer denunció que el sujeto se presentó en su domicilio, pese a que existían medidas de restricción vigentes en su contra.

Alrededor de las 23:30 de este viernes, efectivos de la Comisaría Segunda realizaron un allanamiento en el marco de la investigación por amenazas.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron varios elementos vinculados al hecho, entre ellos: una pistola calibre 5.5, una granada, un porta cartuchería, dos cartuchos calibre 12/70 y un teléfono celular.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su situación judicial.

