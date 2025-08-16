Una chispa desató un voraz incendio en pleno centro de Chajarí

El fuego se originó en una vivienda de calle Urquiza y Entre Ríos cuando una chispa alcanzó un sillón y se expandió rápidamente.

Un incendio de gran magnitud se produjo este sábado al mediodía en la esquina de Urquiza y Entre Ríos, en pleno centro de Chajarí, y afectó tanto viviendas como locales comerciales.

El fuego se habría originado en la casa de la familia de apellido Farrás. Según relató Diego Farrás, todo comenzó cuando se disponía a cocinar un pollo asado y dejó el fuego encendido mientras fue a un local comercial. En ese lapso, una chispa habría alcanzado un sillón y el incendio se propagó rápidamente.

La vivienda fue consumida en gran parte por las llamas y el fuego alcanzó propiedades linderas, entre ellas la reconocida zapatería Rody, donde las pérdidas materiales fueron significativas.

“El fuego comenzó en un sillón y avanzó muy rápido por toda la casa”, relató Diana, esposa de Farrás, aún conmocionada por la situación.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Chajarí, con el apoyo de la Policía de Entre Ríos, además de vecinos y comerciantes que intentaron colaborar para contener las llamas y asistir a los afectados.

Tanto Farrás como su esposa recibieron atención médica y contención en el lugar por parte de una ambulancia. La escena fue de gran conmoción entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Fuente: Chajarí al día