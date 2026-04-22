Frigerio valoró el aporte del CFI en un encuentro con más de 250 pymes

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la Jornada para el Desarrollo Productivo junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y valoró que “los nuevos productos de apoyo financiero al sector productivo”. Destacó la presencia de “más de 250 pymes que vinieron de toda la provincia a escuchar las ofertas, porque hay mucha avidez de nuestro sector productivo, agroindustrial por crecer“.

“Para crecer hace falta financiamiento, que muchas veces escasea en el sistema financiero y se reemplaza por el esfuerzo que hace el CFI no sólo desde el punto de vista del capital que pone, sino también de la innovación y creatividad a la hora de generar nuevos productos para que nuestro sector privado pueda financiar su crecimiento y de esta manera generar riqueza y empleo que es lo más importante que tenemos como objetivo de gobierno, generar empleo en el sector privado“.

El encuentro convocó también a las sociedades de garantía recíproca en el marco del Día Pyme. “Muchas empresas pyme no acceden a financiamiento por un problema de garantía y eso se suple o reemplaza con el Fondo de Garantías Recíproca de la provinca o con el fondo de garantías del CFI que es más importante u otros fondos de garantías que tiene el país. El crecimiento del sector que genera estas garantías es muy importante para todo el sector productivo“, publicó Ahora.