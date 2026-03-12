En Argentina, 2 de cada 3 alumnos usan Inteligencia Artificial para hacer la tarea

.El 76% de los niños y adolescentes de entre 9 y 17 años conoce la Inteligencia Artificial generativa y un 58% ha utilizado herramientas como ChatGPT, según datos relevados por Unicef y Unesco.

Su principal aplicación está vinculada con fines educativos: dos de cada tres chicos (66%) la usan para hacer trabajos escolares. Otras razones incluyen la búsqueda de información (44%), curiosidad por su funcionamiento (33%) y diversión (24%).

Los datos se desprenden del informe “Inteligencia artificial en la educación: desafíos y perspectivas”, con autoría María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación) y Andrés Salazar-Gómez y Sanjay Sarma, investigadores de la Universidad de Massachusetts (MIT).

“Al analizar el potencial transformador de la IA en el aprendizaje, los autores destacan los sistemas de tutoría inteligente, que pueden responder consultas, adaptar explicaciones y ofrecer retroalimentación inmediata ajustada al ritmo y nivel de cada usuario. También mencionan los sistemas de aprendizaje adaptativo, que reconfiguran el contenido, las evaluaciones y la secuencia didáctica a partir del desempeño y necesidades del alumno”, destacaron desde la ONG Argentinos por la Educación.

No obstante, los autores advierten por el posible debilitamiento de la autonomía intelectual y la creatividad de los estudiantes que dependen de la IA para resolver tareas. Además, señalan que la sobreutilización podría disminuir las interacciones humanas, esenciales para el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

Asimismo, indicaron que “la expansión de la inteligencia artificial en la educación requiere un enfoque ético que permita aprovechar su potencial y, al mismo tiempo, prevenir riesgos como el aprendizaje superficial, la pérdida de pensamiento crítico, el aislamiento, la deshonestidad académica y los sesgos algorítmicos”. “Estos desafíos evidencian la necesidad de promover el alfabetismo en inteligencia artificial y avanzar en marcos éticos y regulatorios sólidos, basados en evidencia”, agregaron.

IA en el trabajo docente

El informe también analiza el impacto de la IA en la tarea docente. En ese punto, menciona la generación automatizada de contenidos, que permite crear ejercicios y actividades personalizadas en pocos minutos, lo que favorece la atención a la diversidad de estudiantes en el aula.

La corrección automática posibilita a los docentes analizar grandes cantidades de tareas, identificar errores recurrentes y ofrecer retroalimentación inmediata.

En tanto, los reportes automatizados pueden transformar los datos de desempeño en información útil para detectar dificultades y diseñar intervenciones más precisas.