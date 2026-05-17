Pronostican un domingo frío e inestable en Entre Ríos

La llegada de un anunciado frente frío irrumpirá en la provincia y provocará un marcado descenso de las temperaturas máximas. Para este domingo anuncian posibles lluvias aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que, a partir de este domingo, viviremos una semana con días de frío intenso en Entre Ríos. Desde el lunes, el panorama se intensificará por el ingreso del aire polar a la región y habrá entre 4° y 5° de mínima.

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 10 grados y la máxima de 14 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo nublado y lluvias aisladas.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 10 grados y máxima de 14 grados. En estas ciudades también se anuncia un día nublado con lluvias aisladas.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un domingo con lloviznas. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados.

Fuente: Ahora y SMN.