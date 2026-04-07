Fuertes advirtió por la situación de los municipios: "Se torna insostenible"

El intendente de Villaguay y presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas, Adrián Fuertes, expresó su preocupación por la situación económica que atraviesan los municipios entrerrianos y advirtió que el escenario actual “se torna ya insostenible”, en medio de una caída de la recaudación y un aumento de la demanda social.

En diálogo con Puro Cuento (Radio Plaza), el dirigente señaló que los gobiernos locales enfrentan un “círculo vicioso” producto de la menor actividad económica y la consecuente reducción de ingresos, lo que complica la prestación de servicios básicos. En ese contexto, cuestionó el enfoque sobre el costo de la energía y el rol de las tasas municipales.

“La tasa municipal es menos de la mitad del impuesto que cobre el IVA diferencial, de alrededor del 15 del gobierno nacional, y nadie reclama por eso”, afirmó. Además, explicó que esos fondos no ingresan directamente a las arcas municipales, sino que se destinan al sostenimiento del alumbrado público y al bombeo de agua potable.

Fuertes también criticó los aumentos en las tarifas energéticas y sostuvo que existe una “extraña tendencia” a responsabilizar a los municipios. “Parecieran ser los culpables de que la gente en la provincia de Entre Ríos, y en general en todo el país, casi ya no pueda pagar la luz”, indicó, al tiempo que remarcó que los incrementos responden a decisiones nacionales.

En relación al vínculo con la provincia, planteó contradicciones en el posicionamiento frente a las políticas del Gobierno nacional. “Va a aumentar la luz, pero la culpa es del gobierno nacional. Y le dicen a la gente que, como Nación la sube, los municipios tienen que bajar las tasas, que nunca aumentaron”, sostuvo.

El intendente aseguró que los municipios están absorbiendo funciones que corresponden a otros niveles del Estado, como mantenimiento de escuelas, obras menores e infraestructura básica. “Todos los días estamos cortando el pasto, arreglando baños, arreglos de desagües, problemas de cloacas y de agua”, remarcó.

De cara a una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio, Fuertes adelantó que plantearán la necesidad de defender los recursos provinciales y municipales. “Hay una situación que se está haciendo cada vez más acuciante, fruto claramente de un programa económico que no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de la patria”, afirmó.

También se refirió al estado de la infraestructura vial y cuestionó la falta de inversión del fondo vial, al tiempo que advirtió sobre una “doble imposición” ante la implementación de peajes sin reducción del impuesto a los combustibles.

Por último, opinó sobre el debate de la reforma jubilatoria y expresó reparos a posibles cambios en el cálculo de haberes. “No estamos de acuerdo con que no se promedien los últimos 10 años”, señaló, al advertir que esa modificación implicaría una reducción en los ingresos de los futuros jubilados.