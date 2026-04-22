La Georgian Sinfonietta llega por primera vez a Paraná con un concierto internacional

La Georgian Sinfonietta, el viernes 15 de mayo a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

La Georgian Sinfonietta se presentará por primera vez en Paraná, el próximo viernes 15 de mayo a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. El concierto propone acercar al público local una de las formaciones orquestales más destacadas del Cáucaso, con una trayectoria consolidada en escenarios internacionales.

Fundada en 2008 en Tbilisi como Orquesta de Cámara del Estado de Georgia, la agrupación se caracteriza por la amplitud de su repertorio y por su trabajo en interpretaciones históricamente informadas, incorporando instrumentos de época desde 2012. Además, impulsa el Festival Barroco de Tbilisi, un evento que se realiza anualmente y que la posiciona como referente en el campo de la música antigua.

A lo largo de su recorrido, la Georgian Sinfonietta ha llevado su música a salas de renombre como el Konzerthaus de Berlín y el Concertgebouw, y ha participado en festivales de relevancia internacional. También ha compartido proyectos con figuras destacadas como Jordi Savall y Jean Rondeau, lo que refuerza su proyección en la escena global.

La presentación en Paraná se inscribe como una oportunidad singular para acceder a un concierto de nivel internacional en la ciudad, con una propuesta centrada en la excelencia interpretativa y la riqueza del repertorio clásico.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma Gradatickets y en la boletería del teatro, con opciones de financiación en cuotas.