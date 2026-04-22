"Teatro por Deporte” vuelve a escena con improvisación y desafío en vivo, en Saltimbanquis

Este sábado 25 de abril a las 21, se presentará “TxD. Teatro por Deporte”, una propuesta de teatro de improvisación del colectivo Saltimbanquis. El espectáculo está orientado al público adulto (aunque no excluyente) y tendrá lugar en la sala Saltimbanquis, ubicada en calle Feliciano 546. La entrada será a la gorra y se recomienda realizar reserva previa por WhatsApp al 3434550552 para una mejor organización.

"Teatro por Deporte" es una modalidad de teatro espontáneo, basada en la técnica de la impro: un espectáculo que se construye en el momento, abrazando el riesgo y la incertidumbre propios de la improvisación. No existe dramaturgia ni puesta en escena, sino que a la historia la van creando e improvisando los mismos artistas en el devenir de la escena.

El elenco afrontará el reto de improvisar propuestas, en base a títulos sugeridos por el público. La dinámica también contempla una serie de desafíos pensados como juegos teatrales donde los espectadores podrán poner a prueba la capacidad de los improvisadores. Solo el imaginario y la picardía de actrices y actores darán respuesta a estas actividades espontáneas que, como consecuencia, montan creaciones colectivas azarosas, singulares e irrepetibles.

Esta modalidad genera una gran variedad de historias, facilita la aparición del humor y posibilita un ameno y fresco encuentro con el público. "Teatro por deporte" es un espectáculo que juega con la tensión de los artistas para resolver los títulos propuestos, a la vez que expone con total desparpajo en un mismo momento la creación y el proceso de la misma. Se propone tomar la técnica de la impro como un juego para vivenciar la creatividad, generar momentos dinámicos y potenciar la grandeza de la creación colectiva.

Actúan: Ana Deut, Azul A. Balmas, Gabriela Vieiro, Carolina Melo, Jimena González, Catalina Bogado, Laura Moyano, Regina Cavenaghi, Octavio Berardo, Evangelina Coronel, Bianca Orlando y Felipe Bogado. Operación técnica: Pía Taborda. Coordinación general: José Carlos Vicentin.