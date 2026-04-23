TC Pick Up: el paranaense Mariano Werner probó su camioneta en La Plata

A pocos días de la cuarta fecha del TC Pick Up, el piloto paranaense Mariano Werner realizó una prueba con su nuevo Fotón Tunland G7 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Allí, el entrerriano trabajó en la puesta a punto y correcciones técnicas para ser protagonistas y buscar la corona que supo conseguir en 2023.

Luego de este compromiso con la categoría de las camionetas de la ACTC, Werner se abocará a otra prueba con el Ford de Turismo Carretera, a disputarse antes de la carrera que se llevará a cabo en Termas de Río Hondo, el 9 y 10 de mayo.

Durante la jornada también giró Matías Frano, que vuelve a la categoría, con la Toyota Hilux del Magnoluz Racing. En las TC Pista Pick Up, Juan Pablo Alberti cambió a Chevrolet por Volkswagen, y realizó sus primeras vueltas con la Hilux.

Del TC Mouras hubo 3 pilotos que probaron: Marcelo Beraldi, que giró con el Ford Falcon del Abdala Racing; Nicolás Jaime, que probó con la Dodge del Galarza Racing; y Alejandro Martínez, que testeó la Dodge del Canning Motorsports.

Por último, Luca Demarco probó un Dodge Challenger pensando en su debut para Termas de Río Hondo, dentro del TC Pista con el Galarza Racing.