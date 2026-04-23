Experiencia Queen llega a Concordia y Paraná con un recorrido por los grandes clásicos de la banda británica

Experiencia Queen se presenta este viernes en Concordia y el sábado en Paraná, en el CPC.

Este fin de semana, el legado de Queen volverá a sonar en la región con la llegada de Experiencia Queen, un espectáculo homenaje que propone revivir los himnos más emblemáticos del grupo liderado por Freddie Mercury.

En el marco de su gira Greatest Hits Tour 2026, la banda ofrece una puesta que busca recrear la potencia escénica y musical de los históricos conciertos de Queen, con un repertorio centrado en sus canciones más reconocidas. La propuesta invita a un recorrido emocional por distintas etapas de la carrera del grupo, apelando tanto a la nostalgia como a la vigencia de su obra.

La agenda incluye dos presentaciones en la provincia de Entre Ríos. La primera será el viernes 24 de abril en el Teatro Gran Odeon, en Concordia, desde las 21. Luego, el espectáculo se trasladará a Paraná, donde se presentará el sábado 25 de abril, también a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones.

Las entradas para la función en Concordia pueden adquirirse a través del sitio de la Fundación Odeon o en la boletería del teatro, mientras que para la presentación en Paraná están disponibles online en Gradatickets y en puntos de venta físicos.

Con una puesta que combina música en vivo, fidelidad sonora y una cuidada recreación estética, Experiencia Queen se suma a la agenda cultural del fin de semana como una opción para quienes buscan reencontrarse con un repertorio que marcó a generaciones.