Frigerio se reunió con Pettovello: dialogaron sobre la deuda de Anses con la Caja y obras en escuelas técnicas

El gobernador Rogelio Frigerio se reunión con la ministra de Desarrollo Social de Nación, Sandra Pettovello. A través de la red social X, el mandatario entrerriano aseguró que dialogaron sobre la deuda de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) con la caja de Jubilaciones de Entre Ríos; y obras en escuelas técnicas a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

“Excelente reunión con Sandra Pettovello. Avanzamos en las obras de escuelas técnicas a través del INET y en la deuda de ANSES con la Caja Jubilatoria de Entre Ríos”, publicó Frigerio.

Excelente reunión con @SPettovelloOK. Avanzamos en las obras de escuelas técnicas a través del INET y en la deuda de ANSES con la Caja Jubilatoria de Entre Ríos.



Los entrerrianos eligieron un cambio y eso significa resolver, no esperar. Seguimos llevando soluciones concretas… pic.twitter.com/8kZgvuP43y — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) May 6, 2026

“Los entrerrianos eligieron un cambio y eso significa resolver, no esperar. Seguimos llevando soluciones concretas luego de años de promesas sin respuesta”, sostuvo.