Piñón Fijo presenta esta noche en Paraná un show especial “para los Piñones que crecieron”

El histórico personaje infantil Piñón Fijo se presentará este jueves en Paraná con una propuesta distinta a la habitual: un espectáculo pensado especialmente para público adulto y adolescentes mayores de 14 años. La cita será a las 20, en Tierra Bomba (Urquiza 1.214), en una noche que promete nostalgia, humor, canciones y emoción.

Bajo la consigna “para los Piñones que crecieron”, el multifacético artista cordobés propone reencontrarse con las canciones y personajes que marcaron la infancia de varias generaciones, pero desde una mirada más íntima y relajada. El show buscará conectar con quienes crecieron viendo a Piñón Fijo en televisión y hoy vuelven a encontrarse con ese universo desde otro momento de sus vidas.

Desde la organización anticiparon una velada “imperdible”, atravesada por “muchas emociones, risas y bellas canciones atesoradas en nuestros corazones”. Además del espectáculo, el público podrá disfrutar de la propuesta gastronómica de Fogón Bomba.

La apertura del espacio será a las 20 y el show comenzará a las 21. Las reservas pueden realizarse vía WhatsApp al 3513510448, a través del enlace disponible en el Instagram oficial de Piñón Fijo.

El encuentro será este jueves 7 de mayo en Tierra Bomba, ubicada en Urquiza 1.214 de Paraná.