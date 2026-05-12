UPM proyecta elevar su producción un 15 por ciento en Fray Bentos y enciende alertas por el río Uruguay

La empresa UPM presentó ante la Comisión de Seguimiento de su planta en Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay, un plan para aumentar su producción aproximadamente un 15 por ciento, lo que elevaría su capacidad hasta 1.500.000 toneladas anuales.

Las modificaciones previstas se concentran principalmente en la capacidad de chipeado y en optimizaciones internas del proceso productivo, sin que ello implique una ampliación estructural de la planta.

Desde el gobierno uruguayo se valoró la iniciativa con matices. “Es una obra interesante e importante, aunque en términos estructurales no representa un cambio tan significativo para la planta”, señalaron durante la reunión, publicó el medio uruguayo Inforío.

El proceso se concretaría en dos años, una vez obtenida la autorización ambiental correspondiente.

Señales de alerta en el río Uruguay

Durante la audiencia, surgieron consultas sobre recientes informes del Comité Científico Binacional que mencionan algunos incumplimientos ambientales detectados en monitoreos del río Uruguay.

Las autoridades indicaron que esos temas serán analizados en futuras sesiones y aclararon que “no se trata de incumplimientos alarmantes”, indicando que no existe una correlación directa comprobada entre esos valores y la actividad de la empresa.

El proyecto se encuentra actualmente en etapa de manifiesto público. El estudio de impacto ambiental está disponible en la página web del Ministerio de Ambiente para que ciudadanos e instituciones puedan presentar observaciones antes de que continúe el análisis técnico y se resuelva la autorización definitiva.

Empleo e impacto ambiental

Las autoridades destacaron que la obra generaría entre 500 y 600 puestos de trabajo durante la etapa de ejecución, consignó, por su parte R2820.

En cuanto al impacto ambiental, se reconoció que habría un aumento en el caudal de efluentes hacia el río Uruguay, aunque se mantendría dentro de los parámetros ya autorizados en el estudio de impacto ambiental original. “Cuando se instaló la planta se aprobó un caudal y una concentración de vertido superiores a los que actualmente la empresa descarga al río”, explicaron los funcionarios.