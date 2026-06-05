Se cumplieron dos años de la desaparición de Enrique Fabiani en Alcaraz y renuevan el pedido de información

El hombre había llegado a Entre Ríos como turista y con intenciones de practicar la caza. Las hipótesis sostienen que ingresó por error a un campo privado. El municipio reiteró la solicitud de datos que puedan dar con su paradero.

Este 4 de junio se cumplieron dos años de la desaparición de Enrique Fabiani en la localidad de Alcaraz, un caso que sigue sin respuestas concretas y que mantiene en vilo a su familia. En este nuevo aniversario, autoridades locales y allegados volvieron a pedir colaboración a la comunidad para aportar datos que permitan avanzar en la investigación.

Fabiani fue visto por última vez el 4 de junio de 2024 en campos cercanos a Alcaraz, donde se encontraba de visita como turista. Desde entonces, se desplegaron intensos operativos de búsqueda durante los primeros meses, sin resultados positivos.

En este contexto, la intendenta de la localidad, Yamila Acedo, difundió un mensaje institucional en el que instó a no abandonar la búsqueda. “Hace dos años se lo vio por última vez a don Enrique Fabiani en campos cercanos a nuestra comunidad”, expresó.

Desde el municipio recordaron que cualquier dato puede ser clave y reiteraron los canales de contacto disponibles, tanto a través de la Policía como del área de Derechos Humanos de la provincia.

Una causa sin respuestas y fuertes cuestionamientos

En el marco del primer aniversario de la desaparición del hombre su hija, Melisa Fabiani, dialogó con El Once y fue contundente: “La justicia no tiene nada, no tiene un indicio de dónde puede estar mi papá”.

La mujer sostuvo en ese entonces que hubo irregularidades en el manejo del caso. “Nuestra lucha fue desde el día uno en donde decíamos que las cosas no se habían tomado como debía haber sido, y el tiempo nos dio la razón”, afirmó.

Entre los principales cuestionamientos, señaló la falta de pericias clave, la posible contaminación de pruebas y la desatención de elementos que podrían haber sido determinantes para esclarecer lo ocurrido.

El contexto de la desaparición

Según el relato familiar, Enrique Fabiani había llegado a Entre Ríos como turista con la intención de cazar. En ese marco, habría ingresado por error a un campo privado, lo que podría haber desencadenado el hecho.

“Mi papá era un turista que fue a Entre Ríos y nunca más volvió. No es un ajuste de cuentas ni nada por el estilo”, explicó Melisa, descartando otras hipótesis.

Sospechas y pruebas que generan dudas

Uno de los puntos más polémicos del expediente es el trabajo realizado con perros rastreadores. Según la familia, el rastro fue claro y directo hacia una propiedad vinculada a Julio Lodi.

“El rastro del perro fue fuertísimo y fue directo al patio de Julio Lodi”, aseguró Melisa. Sin embargo, denunció que ese lugar no fue debidamente preservado ni peritado.

La situación se vuelve aún más compleja con la presencia de una retroexcavadora en el lugar. “El perro también fue hacia la retroexcavadora y estaba desesperado en las uñas de la máquina. Esa retro tuvo autorización para retirarse sin pericias. Contaminaron todo”, afirmó.

Otro elemento que genera controversia es el hallazgo de un cartucho de escopeta que pertenecía a Fabiani. Según la familia, fue encontrado por un vidente convocado por la Policía, sin que ellos fueran notificados en el momento. “Es evidente que encontraron una evidencia que dio positivo bajo pericias y también miraron para el costado”, cuestionó.

Desconfianza en las instituciones y búsqueda paralela

Ante este panorama, Melisa Fabiani manifestó su desconfianza hacia las autoridades judiciales y policiales. “No confío en nadie, solo confío en que alguien se va a animar y me va a llamar por teléfono”, sostuvo.

Por ese motivo, pidió que cualquier persona que tenga información se comunique directamente con la familia. “Voy a proteger con mi vida al testigo que me aporte algún dato sobre mi papá”, aseguró.

Además, reveló que continúan investigando por cuenta propia. “Hace un mes fuimos con mi hermano y un amigo a la zona tras recibir un dato. No le dijimos a nadie y fuimos a corroborarlo”, contó.

Desde el Gobierno municipal de Alcaraz remarcaron la importancia de sostener la difusión del caso y acompañar a la familia en su pedido de justicia. La causa continúa abierta y bajo investigación, aunque sin resultados concretos hasta el momento.