En Villa Elisa tras un allanamiento por caza ilegal rescataron unas 80 aves protegidas

Un allanamiento por caza ilegal se realizó en Villa Elisa durante la tarde del miércoles, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841. El procedimiento permitió rescatar una importante cantidad de aves silvestres mantenidas en cautiverio.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Policía de Entre Ríos, con la participación de la Brigada Abigeato Colón, efectivos de la comisaría local y miembros de la fundación Tekove Mymba.

Aves rescatadas y especies protegidas

Como resultado del allanamiento, se secuestraron 80 aves autóctonas pertenecientes a más de 27 especies distintas. Entre ellas se encontraron cardenales amarillos, considerados en peligro de extinción, y cardenales azules, ambos declarados monumento natural de la provincia.

Además de las aves, se incautaron 36 jaulas, 11 tramperas, un medio mundo y una trampa para nutria, todos elementos utilizados para la captura y mantenimiento ilegal de fauna silvestre.

También se procedió a inutilizar siete jaulones de gran tamaño que no pudieron ser trasladados por su volumen.

Intervención judicial y medidas

Las aves rescatadas quedaron bajo resguardo y en cuarentena, mientras que el resto de los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Director General de Fiscalización y Recursos Naturales, quien determinará las sanciones correspondientes.

El procedimiento contó con la intervención del Juez de Garantías Jesús Penayo Amaya, quien libró el mandamiento judicial que permitió concretar el allanamiento.