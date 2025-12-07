Agustín Canapino se consagró campeón del Turismo Carretera

Este domingo se definió al campeón del Turismo Carretera. El foco estaba puesto en Agustín Canapino, todo parecía indicar que el título no se le escaparía. Y así fue: al piloto de Chevrolet (que ya había obtenido la pole) le bastó con ganar su serie para llegar a la diferencia de puntos necesaria que le dio el título.

Se trata de la quinta consagración en la categoría a lo largo de su carrera. El título no quedaba en sus manos desde 2019, cuando su padre, Alberto Canapino, todavía estaba al mando del armado de su vehículo. En 2021 falleció y desde entonces el piloto que hoy está en Chevrolet atravesó altibajos con participaciones en el exterior y un desempeño irregular a nivel nacional.

Finalmente, este 2025 el nacido en Arrecifes volvió a la cima del automovilismo nacional. El fin de semana anterior se consagró en la nueva categoría Turismo Carretera 2000 y este fin de semana llegó el momento de la consagración en el Turismo Carretera. El escenario fue el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en donde obtuvo clasificación y serie en lo que va de un fin de semana que lo tuvo como piloto dominante.

Con 199,5 puntos en la Copa de Oro, Canapino es inalcanzable para Santiago Mangoni, Matías Rossi y Marcos Landa, que fueron los pilotos que llegaron con chance de debatirle el campeonato: rápidamente se quedaron sin chances.

A bordo del Chevrolet Camaro preparado por el Canning Motorsport, Canapino quedó a cuatro títulos del máximo ganador de la historia, Juan Gálvez, que suma nueve campeonatos. Actualmente, comparte el cuarto lugar entre los máximos ganadores junto a Óscar Gálvez: por encima tienen a Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan Traverso (6).

Tras la serie que lo consagró campeón, Canapino dijo: “Siempre soñé con correr en autos, pero nunca imaginé que lograría cinco campeonatos en la más importante categoría de nuestro país. Por supuesto que el recuerdo de mi padre estuvo presente siempre, vi su sonrisa cuando alcé mi vista al cielo, estoy feliz y es uno de los mejores momentos de mi vida”.