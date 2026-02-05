Turismo federal: el feriado de Carnaval impulsa el turismo terrestre de pasajeros en Argentina

Plataforma10, el sitio líder en venta de pasajes de micros en Argentina, destaca el rol del feriado de Carnaval como uno de los principales motores del turismo interno del año.

En 2025, el feriado del Carnaval consolidó su importancia como motor de la actividad turística en todo el país, con cifras que mostraron un crecimiento sólido tanto en cantidad de viajeros como en gasto turístico en comparación con años anteriores. Según CAME, se movilizaron 2,8 millones de personas por Argentina, un 7,6% más que el mismo período del año 2024 y el impacto económico reflejó una recuperación del 33,8% en comparación con el año anterior. Estas cifras ponen de manifiesto que el feriado de Carnaval actúa como un catalizador del turismo interno, movilizando a millones de argentinos a lo largo del país y beneficiando a diversas categorías turísticas: transporte terrestre, hotelería, gastronomía y a la propia economía regional.

Los registros de venta de Plataforma10 sostienen cifras similares en el comportamiento de los usuarios durante el movimiento turístico de Carnaval 2025 y proyectan un comportamiento superador para 2026. Aún no se pueden establecer cifras finales del período, pero las búsquedas en la plataforma ya anticipan un fuerte tráfico de viajeros hacia la Costa Atlántica y Córdoba principalmente. El destino costero tiene a Mar del Plata como destino más solicitado y le siguen Pinamar y Villa Gesell. En Córdoba, no sólo se registra alta demanda en la capital provincial sino también en Cosquín, La Falda y Villa Carlos Paz ya que el feriado coincide con la presentación del Cosquín Rock.

Si bien los destinos de Carnaval son ampliamente convocantes, la tendencia indica que los turistas aprovechan este feriado para hacer escapadas cortas a destinos cercanos. En 2025, según CAME, el turismo interno fue el gran impulsor del movimiento, con viajeros que eligieron escapadas cortas de entre 2 y 3 noches. La tendencia se reflejó en distritos como Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, donde los residentes prefirieron trasladarse a destinos cercanos en vez de permanecer en las capitales.

“Las búsquedas reflejan un sólido interés en aprovechar el feriado de carnaval y creemos que esto se va a traducir en récords de ventas de pasajes de micro", explica Tomás Barreiro, Head de Marketing de Plataforma10. "Venimos notando una decisión de compra bastante cercana a la fecha en toda la temporada de verano 2026 en general y creemos que esto también aplicará para este feriado”, agrega.

Para quienes buscan disfrutar el Carnaval Argentino, estos son los principales atractivos y destinos:

-Carnaval de Corrientes

Sus corsos tradicionales y el despliegue de comparsas en el Corsódromo “Nolo Alías” posicionan a Corrientes como otro de los destinos favoritos de los viajeros, con fuerte participación de turistas regionales.

Fechas: Desde el 31 de enero hasta el 28 de febrero.

Traslado desde Formosa: Desde $23.000. Duración estimada del viaje: 3:30 horas.

Traslado desde Ituzaingó, Corrientes: Desde $23.900. Duración estimada del viaje: 3:00 horas.

-Carnaval Andino en Jujuy

Los festejos con raíces culturales en localidades como Tilcara y Humahuaca combinan tradición, paisaje y folklore, consolidándose como una experiencia única para los viajeros. “El Desentierro del Carnaval” es la gran celebración que marca el inicio del Carnaval de Jujuy, una tradición que se lleva a cabo en lugares emblemáticos en la Quebrada de Humahuaca. Una fusión de tradiciones originarias, con coloridos rituales y danzas en honor a la Pachamama.

Fechas: Desde el 22 de enero hasta el 7 de marzo.

Traslado desde Retiro: Desde $110.000. Duración estimada del viaje: 23 horas.

Traslado San Salvador de Jujuy a Humahuaca: Desde $13.000. Duración estimada del viaje: 2:15 horas.

-Carnaval de Gualeguaychú

Conocido como “El Carnaval del País”, este destino confirma su vigencia como uno de los más atractivos para las escapadas de verano. Comparsas como Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí y O´Bahía llenan de color y música el Corsódromo, generando una experiencia cultural única para miles de visitantes durante las fechas de Carnaval.

Fechas: Desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero.

Traslado desde Retiro: Desde $24.500. Duración estimada del viaje: 3 horas.

En definitiva, el feriado genera turismo interno y el micro resulta una opción conveniente para todo tipo de viajeros a cualquier destino nacional ya que sus precios son accesibles y hay en oferta una amplia variedad de horarios y servicios.

Para Plataforma10, esto representa una oportunidad clave para conectar a los viajeros con una oferta diversa de propuestas turísticas y culturales, facilitando no sólo el acceso a las celebraciones carnavaleras, sino también promoviendo el turismo interno y la reactivación de economías regionales a precios accesibles, con posibilidades de financiación, y ofreciendo seguridad en cada transacción y en cada viaje programado.

Plataforma10

Plataforma10 Es la primera compañía argentina en ofrecer pasajes de micro a costos accesibles y con un servicio confiable. Conecta con más de 300 importantes empresas de transporte y llega a más de 20.000 destinos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Lleva más de 20 años en el mercado y su servicio es sinónimo de confianza y calidad.