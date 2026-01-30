Bulé Bar presenta un plan doble de rock y pop argentino para este fin de semana

El espacio Bulé Bar - Terraza Cultural será escenario este viernes 30 para la banda Túnel, formada recientemente que camina el amplio espacio del rock nacional. Sus integrantes provienen de ciudades distintas, pero los une el amor por la música: Giovanni Bértolo, en bajo; Julio Chort, batería; Joaquín Fernández, guitarra y voz; Agostina Jumilla, voz; Valentín Reynoso, guitarra y Agustín Caro en teclados.

Como la misma banda cuenta: "Tocamos después del laburo, después del cansancio y del estrés. Pero después de todo, aparece el pulso, un silencio, ojalá una canción". La cita es en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini de la capital provincial.

Unánime Noche

En tanto, este sábado 31 de enero llegará una propuesta musical en formato acústico a cargo del dúo Unánime Noche, integrado por Rolo Maradey y Rafa Finondo, respons bles de ofrecer un repertorio de versiones de rock y pop argentino. El recital comenzará a las 21 en el predio ubicado en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini de la ciudad de Paraná, con ingreso por Casa Boulevard.

De acuerdo a la información difundida por la organización, Unánime Noche es un proyecto reciente que trabaja sobre arreglos acústicos de temas populares del rock y el pop argentino, con un enfoque basado en la reinterpretación y la síntesis sonora. El formato del dúo (dos guitarras y dos voces) propone lecturas propias de composiciones conocidas.

El show se desarrollará en la terraza cultural de Bulé Bar, un ámbito que viene sosteniendo una programación estable de música en vivo, combinada con propuestas gastronómicas y de coctelería.

Las entradas tienen un valor de $5.000 en modalidad anticipada y de $6.000 en puerta. Las reservas pueden realizarse mediante contacto telefónico al número 343 4688999.