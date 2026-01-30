Nueva tragedia en ruta 18: tres muertos y un herido grave en un choque frontal entre un camión y una camioneta

Un fatal accidente ocurrió este viernes en la ruta 18, a la altura del kilómetro 77, en cercanías al acceso de Las Tunas, cuando un camión brasileño con semiremolque impactó de frente contra una camioneta Nissan Frontier, que perrtenecería a una empresa que trabaja con la Empresa de Energía de Entre Ríos (ENERSA). Eran cuatro personas y en principio son tres las víctimas y la persona restante se encuentra en estado grave.

Según las primeras informaciones policiales, el camión transportaba carne con destino a Santo Tomé (Santa Fe) y era conducido por un hombre de 31 años de origen brasileño. Fue identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior. Las primeras pericias indicarían que el camión brasileño habría invadido el carril contrario y por ende se produjo el choque frontal.

En la camioneta se trasladaban cuatro hombres, tres que murieron en el lugar y un cuarto con graves lesiones que quedó atrapado en el interior de la camioneta y fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital "Castilla Mira" de Viale.

