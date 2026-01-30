Detuvieron a tres cordobeses implicados en un robo millonario ejecutado con inhibidor de alarmas en Colón

Tres hombres oriundos de la provincia de Córdoba fueron detenidos este jueves por su presunta participación en un robo millonario cometido mediante el uso de un inhibidor de alarmas, ocurrido en la ciudad de Colón. El procedimiento fue el resultado de una investigación llevada adelante por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón.

El hecho investigado ocurrió en la noche del sábado 10 cuando un sujeto ingresó a la camioneta de un vecino de Colón, utilizando un inhibidor de alarmas, y sustrajo del interior 14.000 dólares y 4.000.000 de pesos. De acuerdo a las actuaciones, el delincuente actuó junto a dos cómplices que cumplían funciones de “campana”.

Tras las tareas de inteligencia, se logró identificar a los presuntos responsables del ilícito, lo que derivó en la emisión de tres órdenes de allanamiento por parte del Juzgado de Garantías de Colón, ejecutadas en la ciudad de Córdoba en conjunto con personal del Departamento Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

Detenidos y secuestros

En una vivienda ubicada en Crisólogo Oliva al 3600 se secuestró una camioneta Jeep Renegade gris, utilizada para cometer el hecho, y un teléfono celular. En el lugar fue detenido un hombre de 32 años, de apellido Sola.

En tanto, en un departamento de calle Jerónimo Luis Cabrera al 1100, en barrio Alta Córdoba, se incautaron prendas de vestir utilizadas durante el robo, cinco teléfonos celulares, un inhibidor con cargador y un aire comprimido réplica 9 mm, que había sido sustraído a la víctima; en el lugar se procedió a la detención de un hombre de 48 año, de apellido Fernández.

Y en calle Colón al 3700, barrio San Salvador, se secuestraron prendas vinculadas al hecho, un teléfono celular, un inhibidor, 3.800 dólares y 1.180.000 pesos. También fue detenido un hombre de 41 años, de apellido Cuello.

Traslado y causas

Los tres detenidos permanecían alojados en dependencias de la Jefatura de Policía de Córdoba, a la espera de la correspondiente extradición a Entre Ríos. En tanto, el vehículo secuestrado quedó depositado en sede judicial.

Intervinieron el Juzgado de Garantías de Colón, el fiscal en turno Alejandro Perroud, y el Juzgado de Control de Feria de Córdoba.