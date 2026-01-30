Luto en River por el fallecimiento del expresidente Alfredo Davicce

Alfredo Davicce encabezó uno de los ciclos más exitosos del Millonario con nueve títulos.

El ex presidente de River, Alfredo Davicce, falleció este viernes a los 96 años. Quien fuera el conductor del club de Núñez dejó su nombre grabado para siempre con uno de los ciclos más ganadores del Millonario que incluyó la obtención de la Copa Libertadores de América 1996.

Su conducción en Núñez, que se extendió entre 1989 y 1997, estuvo marcada por el éxito de aquel equipo conducido por Ramón Díaz, en el que se encontraban jugadores de renombre como Enzo Francescoli (hoy mánager), Marcelo Gallardo (actual DT), Hernán Crespo y Ariel Ortega, entre otras figuras.

Bajo su presidencia, el club celebró nueve títulos oficiales, entre ellos siete campeonatos locales y la Supercopa Sudamericana 1997, además de la mencionada e histórica segunda Libertadores, en una etapa que consolidó el perfil ganador del Millonario.

En el plano doméstico, con Davicce, River dominó el fútbol argentino con una seguidilla histórica que incluyó el tricampeonato compuesto por el Apertura 1996, el Clausura 1997 y el Apertura 1997, una marca que reforzó la hegemonía del equipo en la cancha.

El vínculo de Davicce con la institución había comenzado mucho antes. Llegó a la institución en la década del 60 y, tras una extensa trayectoria dirigencial, ganó las elecciones de 1989, imponiéndose ante Osvaldo Di Carlo. Al finalizar su ciclo presidencial, continuó ligado a la vida política como vicepresidente hasta 2001.

Luego de varios años alejado, volvió a competir en 2005 con la intención de regresar al máximo cargo. En aquella elección terminó segundo, por detrás de José María Aguilar, quien consiguió la reelección tras su primer mandato.

El fallecimiento de Davicce deja un profundo pesar en Núñez, pero también un legado ligado a títulos, estabilidad y una identidad competitiva que marcó una época dorada en la historia de River, consigna TyC Sports.