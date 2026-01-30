Guillermo Michel: “Lamentablemente ya tenemos que hablar de la herencia de Frigerio”

El diputado nacional del peronismo, Guillermo Michel, criticó la búsqueda de colocación de nueva de deuda por 500 millones de dólares por parte del gobierno provincial

“El gobernador y su equipo económico apuntan a seguir endeudando a la provincia como solución a la falta de gestión y previsibilidad. En lugar de defender los intereses de la provincia y reclamar los recursos que le corresponden frente al gobierno nacional, optan por endeudarse”, manifestó Michel.

“Los 500 millones de dólares que van a colocar como deuda en este viaje a Estados Unidos se suman al adelanto de coparticipación de 220 mil millones de pesos que ya tomaron”, señaló.

“Además, no sabemos condiciones de esta nueva deuda, tasa, comisiones, destino de la deuda. Todo se maneja de manera oculta, de espaldas a los entrerrianos”, agregó.

En ese sentido, el legislador nacional expresó: “Lamentablemente ya tenemos que hablar de la herencia de Frigerio. Cuando Frigerio y su equipo se vuelvan a vivir a Capital Federal, la hipoteca le va a quedar a los entrerrianos”.