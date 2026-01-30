Imagen de archivo de la Catedral “Nuestra Señora del Rosario”. Paraná vive su Tercera Misión Arquidiocesana: “Enviados, de corazón a corazón”. La propuesta combina momentos de encuentro comunitario con celebraciones religiosas.

Desde el pasado jueves 29 de enero y hasta el domingo 1° de febrero, los barrios Empleados de Comercio, Chapino y Los Cedros de la ciudad de Paraná se convierten en escenario de la Tercera Misión Arquidiocesana, que este año lleva por lema “Enviados, de corazón a corazón”.

La propuesta combina momentos de encuentro comunitario con celebraciones religiosas: misas barriales, hora santa y una peña misionera para compartir en familia. La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre vecinos y acercar la fe a cada rincón de la ciudad.

La misión cuenta con la guía de una monja benedictina y del presbítero Germán Brusa, y se organiza por edades: la Infancia y Adolescencia Misionera trabaja con niños y adolescentes, la Acción Católica Argentina acompaña a los adultos y Emaús del Carmen se enfoca en los jóvenes, publicó el portal de Aica.

La actividad se desarrolla en el Barrio Empleados de Comercio, Barrio Chapino y Los Cedros y son acompañadas de momentos comunitarios como misas en los barrios, hora santa y una peña misionera para compartir en familia.

La iniciativa cuenta con la participación en formación de la Monja Benedictina Hermana Andrea y el Pbro. Germán Brusa; la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM) en el área de niños y adolescentes; la Acción Católica Argentina en el área de adultos y Emaús del Carmen en el área de Jóvenes.