Impactante rescate en Autovía 12: choque de camiones dejó a un conductor atrapado y herido

Dos camiones de gran porte, ambos de la marca Scania, colisionaron este jueves en el kilómetro 136 de la ruta nacional 12, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires, cuando circulaban desde Brasil hacia la Capital Federal.

El impacto dejó a uno de los conductores, un hombre de 46 años de nacionalidad brasileña, atrapado dentro de la cabina con sus miembros inferiores aprisionados. El segundo camionero, de 63 años, también brasileño, resultó ileso.

Rescate en condiciones extremas

De acuerdo al informe de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, uno de los camiones terminó sumergido en una zona de bañados, luego de chocar contra un poste del tendido eléctrico de alta tensión, lo que dejó cables sobre el rodado y generó una situación de alto riesgo.

El chofer quedó aprisionado en la cabina y su rescate demandó aproximadamente una hora, dado que se realizó en condiciones complejas debido a la inestabilidad del terreno y a la presencia de energía eléctrica.

Mientras los bomberos realizaban las maniobras de liberación, el camionero fue asistido por personal médico en el lugar.

Una vez rescatado, el conductor herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde ingresó con politraumatismos.

Cómo ocurrió el choque

Según se informó, a la altura del kilómetro 136 de la Autovía Ruta Nacional 12 se estaban realizando tareas de mantenimiento sobre la calzada. El primer camión detuvo su marcha y el segundo no logró frenar a tiempo, lo que derivó en la colisión. Tras el impacto, el rodado que quedó fuera de control terminó en el bañado y contra el tendido eléctrico.

En el operativo trabajaron de manera coordinada Bomberos Voluntarios de Ceibas; Destacamento Uno Médanos; Policía Caminera de Brazo Largo; Policía de Ceibas; Gendarmería Vial Puesto Ceibas; personal de la empresa vial que realizaba tareas de mantenimiento; operarios de Enersa; y Equipo de salud del Centro de Salud Brazo Largo.

Fuente y fotos: Canal Once - Bomberos Voluntarios de Ceibas