El Gobierno Nacional anunció cambios en pasaportes y DNI a partir de febrero

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo encargado de la emisión de documentos de identidad y de viaje, aprobó cambios técnicos y de seguridad para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, tanto para argentinos como el excepcional para extranjeros.

Las disposiciones 54/2026 y 55/2026 entrarán en vigor a partir de este domingo 1° de febrero. Desde esa fecha, se podrá tramitar este nuevo formato ante las sedes correspondientes.

Pasaportes

La Disposición 54/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, actualiza las características de los pasaportes con el objetivo de alinear el documento argentino con los estándares internacionales de identificación y seguridad recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Así, se establecieron especificaciones técnicas en consonancia con las normas actuales de seguridad y con el reconocimiento internacional; asimismo se dispusieron medidas de nivel avanzado que tienen carácter secreto para proteger el documento frente a posibles falsificaciones.

Los pasaportes emitidos antes de este cambio mantendrán su plena vigencia hasta su fecha de vencimiento, se aclara en el texto.

La nueva disposición también señala que este modelo es moderno y confiable, con páginas y materiales que dificultan las falsificaciones. Tendrá 34 páginas e incorpora tecnología como grabados láser y una mayor resistencia física del documento.

Así se verá el nuevo pasaporte

DNI

Por otra parte, la Disposición 55/2026 realizó cambios en el documento nacional tanto para argentinos como para extranjeros nacionalizados.

El mismo mantendrá el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero con variantes en los datos visibles en anverso y reverso.

El chip electrónico, según el Gobierno, brindará mayor seguridad y compatibilidad con estándares internacionales. También se actualizan formatos, elementos visuales, y datos para dificultar falsificaciones y mejorar la protección de datos personales.

En paralelo, los menores de 14 años recibirán un DNI con iguales características. A modo de excepción, los documentos de los niños menores de 5 años tendrán impresa la firma del padre, madre o tutor legal. Después de cumplir los cinco años, se registra la firma del menor.

Respecto a los recién nacidos, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido dentro del país y con los datos biográficos y filiatorios.

Así se verá el nuevo DNI

Disposición Pasaporte

Disposición DNI Anexo I

Disposición DNI Anexo II