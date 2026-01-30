Escándalo cripto: el texto del acuerdo confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei, firmado hace un año

Hayden Davis, el empresario cripto especialista en memecoins y blockchain, firmó un acuerdo confidencial con el presidente Javier Milei para convertirse en asesor en tecnologías descentralizadas y blockchain en Argentina, según un documento al que tuvo acceso el diario Clarín.

Se trata de un acuerdo que se firmó en el último viaje que tuvo Davis a la Argentina, una visita relámpago de apenas 38 horas que ocurrió apenas quince días antes del lanzamiento del token $LIBRA. Fue el 30 de enero de 2025, exactamente hace un año.

El viaje incluyó una visita a Casa Rosada, donde Davis se reunió con Milei y con los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Fue una reunión de apenas media hora, que derivó en el mensaje del presidente en su cuenta de X, en el que presentaba a Davis.

Ese posteo luego fue compartido en X por Kelsier Ventures, la empresa de Davis. “Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Estamos orgullosos de asesorar a @JMilei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor. VIVA LA LIBERTAD” rezaba el texto. Allí ya señalaba que la empresa asesoraba a Milei.

A big step in our vision to ensure the next generation of technology and finance reach the masses.



We are proud to advise @JMilei on executing this goal in Argentina and continue changing the world for the better.



VIVA LA LIBERTAD 🤝🇦🇷 https://t.co/nVUJYkqFLO — Kelsier (@KelsierVentures) January 30, 2025

El texto aparece fechado 29 de enero y lleva la firma tanto de Milei como de Davis, según pudo corroborar Clarín. Aparece redactado en español, a pesar de ser un idioma que Hayden apenas maneja. La reunión del 30 fue pedida por Novelli, según figura en los registros de Casa Rosada.

Ese mismo 30 de enero, luego de la reunión, dos billeteras cripto (wallet) atribuidas a Davis (HDS2 y HDS3) enviaron, cada una, 507.000 USDC (dólar cripto) a una wallet identificada como de Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años que aparece como intermediario.

En menos de tres horas, Mellino envió todo ese dinero a otra billetera señalada como CPE22, una presunta cueva cripto de acuerdo a un informe producido por la fiscalía de Eduardo Taiano, que investiga la posible comisión de un delito detrás del escándalo.

El 14 de febrero, Hayden Davis lanzó el token de $LIBRA, una cripto que pasó de 0,3 a casi 5 dólares tras el tuit de Milei. Pero en poco más de una hora, el precio se desplomó dejando miles de damnificados, consignó el diario Clarín.

A medida que comenzaban a crecer en redes sociales las sospechas de una posible estafa cripto, Milei se bajó del proyecto y decidió borrar su tuit. Luego sostuvo en su cuenta de X que no estaba al tanto de los pormenores del proyecto.

Mauricio Novelli; Julian Peh, CEO de KIP Network INC; y Hayden Mark Davis, de KelsierVentures.

Los documentos del escándalo

El acuerdo fue uno de los distintos documentos que se habrían firmado en el marco de las colaboraciones entre el gobierno argentino y Kelsier Ventures para desarrollar negocios vinculados a la tokenización y el desarrollo de proyectos Web3.

Según había revelado el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, Hayden tenía firmado un acuerdo para convertirse en asesor oficial del Estado argentino para todo lo relacionado con “blockchain, inteligencia artificial (IA) y criptomonedas”. El mismo se habría firmado en noviembre de 2024.

Ese acuerdo iba a delimitar tres etapas: una piloto, una de implementación y una tercera de lanzamiento de la 'Currency (moneda) de Libertad'. En aquella ocasión, habría tenido la rúbrica de Sergio Morales, quien era asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en representación de la Argentina.

Ese borrador también detallaba una serie de pagos que debía realizar Kelsier Group para ostentar esa representación. Un desembolso inicial de 300 mil dólares, seguido por otros seis pagos mensuales de 250 mil dólares cada uno. Si la Argentina lograba beneficios por arriba de los 10 millones de dólares para abril de 2025, el vínculo podía extenderse otros dos años más.

La información luego fue recogida y ampliada por la Comisión Investigadora del Congreso sobre el caso $LIBRA, que identificó una billetera virtual (CivUA) que recibió transferencias por 300 mil y 250 mil dólares cripto en las mismas fechas que mencionaba el acuerdo.

No está clara la titularidad de esa billetera, aunque la Comisión sostiene que debería ser de Novelli, Terrones Godoy o Morales.

Entre los movimientos de esa billetera aparecen dos pagos recibidos de 150 mil dólares cripto (USDC) cada uno los días 19 y 30 de noviembre. Luego un pago de 250 mil USDC el 17 de enero. Para los diputados, esas transferencias puntuales permiten inferir que sería la billetera que recibía los pagos del acuerdo.

La comisión también encontró que esa wallet CivUA realizó transferencias a otras billeteras que pertenecían a Novelli y a Morales entre el 22 de noviembre y el mismo 17 de enero. La titularidad fue confirmada por el exchange cripto OKX.

Hay un jugador extra, cuyo rol todavía no está del todo claro. Se trata de la firma KIP Protocol, encabezada por el ciudadano singapurense Julian Peh, o Peh Chyi Haur (según figura en los registros de migraciones de Argentina)

KIP había sido la primera firma en quedar vinculada al proyecto $LIBRA al momento de su lanzamiento. Su nombre aparecía a pie de página en la ahora extinta web 'Vivalalibertadproject', por lo que recibió la primera tanda de acusaciones en redes sociales.

Pero no estaban al tanto del lanzamiento. En su canal de Discord, los propios miembros del equipo de comunicación sostenían que no sabían nada. A las pocas horas, cuando la bola de hate se multiplicaba en X, emitieron un comunicado que decía que el proyecto “había sido un éxito” y que desligaba a Milei al afirmar que “el presidente no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”.

STATEMENT FROM KIP ON $LIBRA LAUNCH

24 February 2025



We recognize the harm that the $LIBRA situation has caused many investors, our customers and to the wider crypto community. Like many, we have been shocked by the recent events and want to clarify facts regarding KIP… — KIP Protocol (@KIPprotocol) February 24, 2025

Ni ellos mismos se lo creyeron. Un par de horas después el propio Julian Peh diría que ese mensaje “estaba mal escrito y tenía razones por las cuales lo publicaron”. Diez días después, cuando el escándalo ya había explotado, apuntaban directamente a Novelli y lo señalaban como la persona que los invitó el 13 de febrero (un día antes del lanzamiento) a participar del proyecto.

No solo eso. También revelaron que fue Novelli quien les envió el texto del mensaje en inglés y en español que debían postear para deslindar a Milei de $LIBRA. Novelli esa madrugada estaba en Dallas con Hayden Davis, pero en comunicación con Buenos Aires. Según contó Clarín, también había intentado en Estados Unidos que Hayden lance un mensaje similar despegando al presidente del proyecto, pero el empresario no aceptó acompañar esa narrativa, publicó el diario Clarín.

This message is poorly worded. there were reasons to do it . But we won't be deleting it to maintain full transparency. https://t.co/m4JB9K2VXQ — Julian @ 𝗞𝗜𝗣 ㊋⫸ (@julian_kip) February 15, 2025

Desde KIP rechazaron hacer declaraciones ante la consulta de Clarín. Tampoco tienen un abogado constituido en la causa que lleva adelante el fiscal federal Eduardo Taiano, a pesar de una imputación contra Peh.

Hay otro detalle de KIP. En un space de X [conversaciones públicas que se abren en la red social y a las que cualquiera puede ingresar para escuchar], hosteada por KIP en la madrugada del 14 de febrero para contener la crisis que se les avecinaba, Peh y su equipo intentaban esquivar las acusaciones, pero se negaban a dar precisiones sobre quien había sido el responsable de crear la moneda.

La justificación para no señalar quien había creado la moneda (por Kelsier) fue particular. Aun cuando todos los acusaban a ellos de estafadores, se negaban a dar nombres de responsables afirmando que tenían firmado un “acuerdo de confidencialidad” (Non disclosure agreement) que no les permitían dar más detalles.

A continuación, el acuerdo completo que firmaron Davis y Milei al que Clarín tuvo acceso tras meses de investigación, reconstruyendo cómo fue el minuto a minuto del lanzamiento de la cripto $LIBRA tanto en Dallas como en Buenos Aires:

El texto completo del acuerdo entre Davis y Milei

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2025

Al Señor Presidente

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. JAVIER MILEI

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado.

Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento. Por este motivo, le hago llegar este documento de propuesta de asesoramiento.

Documento de Propuesta de Asesoramiento

Propuesta General

Asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial:

Mi objetivo es brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía digital en la República Argentina.

Servicios ofrecidos

El presente servicio incluye, pero no se encuentra limitado, al asesoramiento sobre el análisis, implementación y desarrollo de las siguientes acciones en particular:

Automatización mediante contratos inteligentes: Aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.

Digitalización de documentos públicos: Registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.

Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: Asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.

Educación y capacitación: Creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.

Agradezco la oportunidad de presentar este documento y confío en que, con su apoyo, podré contribuir significativamente al desarrollo económico y tecnológico del país.

Por medio de la presente, pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración.

Solicito su firma en este documento para formalizar el apoyo y compromiso con esta iniciativa, entendiéndose la libertad de las partes de proponer futuras negociaciones, en los términos del Art. 969 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.

Asimismo, y a requerimiento exclusivo de su parte, manifiesto por la presente que el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento, siempre que se encuentren dentro de mi ámbito de competencia y conocimiento.

Finalmente, dejo constancia de que, a partir de la firma de ambas partes, el presente documento surtirá los efectos correspondientes, formalizando mi intención de brindar los servicios de asesoramiento en los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Hayden Mark Davis

Co-fundador Kelsier

Javier Gerardo Milei

Presidente de la Nación Argentina.