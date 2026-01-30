Litoral Stand Up Comedy cierra su ciclo de verano con una noche de humor en Paraná

Este viernes desde las 20, en inmediaciones de Sala Mayo se llevará a cabo la última jornada del ciclo, a cargo de Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum y Lisandro Riera, con la participación especial de la comediante invitada Marita Cortés. El evento es con entrada libre y gratuita, y se recomienda a los asistentes llevar su propia reposera para mayor comodidad.

Con más de once años de trayectoria, Litoral Stand Up Comedy se ha consolidado como una de las propuestas de humor más reconocidas de la región, con presentaciones constantes en bares y teatros que acercan el género a diversos públicos.

El show propone un formato de “comedia pura”, basado en monólogos en primera persona escritos e interpretados por los propios artistas. En ellos, abordan situaciones de la vida cotidiana con una mirada crítica, altas dosis de ironía y un estilo directo que busca la identificación inmediata de la audiencia.

Esta función final marca el cierre de una serie de presentaciones que han apostado por el humor como un espacio de encuentro, disfrute colectivo y expresión artística dentro de la agenda cultural de la ciudad.