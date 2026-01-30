Dolor por la muerte de quien protagonizó “Mi pobre angelito"

Murió Catherine O’Hara, reconocida por su papel como la madre de Kevin en Mi pobre angelito.

La actriz canadiense Catherine O’Hara, reconocida mundialmente por su papel como la madre de Kevin en Mi pobre angelito y por una carrera que atravesó décadas de éxitos en cine y televisión, falleció a los 71 años.

La noticia fue confirmada por medios internacionales, aunque hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su muerte.

En los últimos tiempos, O’Hara había vuelto a estar en el centro de la escena gracias a su participación en la multipremiada serie The Studio, demostrando una vigencia artística que la mantuvo activa hasta sus últimos años.

¿Quien era Catherine?

Catherine O’Hara fue actriz, comediante y guionista, sus primeros pasos destacados los dio en la televisión, donde se convirtió en una figura clave del humor gracias a su participación en SCTV, un espacio que funcionó como semillero de grandes talentos y que marcó a toda una generación con su sátira inteligente.

Ese ciclo fue decisivo para consolidar su estilo: personajes excéntricos, gran manejo del timing cómico y una versatilidad que le permitió pasar del humor más absurdo a interpretaciones más sutiles.

Aunque su carrera fue extensa y diversa, en Argentina y en gran parte del mundo su rostro quedó asociado para siempre a Mi pobre angelito, donde interpretó a Kate McCallister, la madre del personaje de Macaulay Culkin.

O’Hara repitió el papel en la segunda entrega de la saga, consolidando uno de los personajes maternos más recordados del cine familiar de los años 90.

Además fue una colaboradora habitual del director Christopher Guest, con quien participó en varios documentales que hoy son considerados de culto, donde desplegó su talento para la improvisación y la comedia de personajes.

En los últimos años, O’Hara volvió a actuar en Schitt’s Creek, donde interpretó a Moira Rose, un personaje que se volvió icónico por su excentricidad y su particular forma de hablar.

Fuente: Noticias Argentinas.