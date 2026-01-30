El Consejo de la Magistratura elegirá al jurado técnico para seleccionar a tres fiscales anticorrupción

Imagen de archivo de Héctor Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos publicó en su portal oficial que el viernes 6 de febrero a las 9:30 en la sede del Museo de Casa de Gobierno (calle México 297 de Paraná), realizará el sorteo de los jurados técnicos que evaluarán a los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción.

Este jurado técnico será quién calificará las pruebas de oposición de los postulantes.

De acuerdo al organismo, se pretende cubrir los siguientes cargos:

-Un Fiscal Anticorrupción (con asiento en Paraná).

-Un Fiscal Anticorrupción Adjunto (con asiento en Paraná).

-Un Fiscal Anticorrupción Adjunto (con asiento en Concordia).

-Un Fiscal Auxiliar (con asiento en Paraná).

Este llamado a concurso se convoca en medio de un conflicto ético importante. El presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Héctor Vazón, ha sido citado a declarar por el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán Viri, junto a los imputados en el expediente “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar – Denunciante: Hartwig Carlos Jaime”, iniciado a partir de una denuncia presentada en julio de 2019.

Entre los convocados figura Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa Jan de Nul, histórica adjudicataria de las tareas de dragado; junto a exintegrantes argentinos de la CARU, entre ellos Jorge Diego Satto, Juan Enrique Ruiz Orrico y Vazón.

El caso de Vazón y Satto adquiere una relevancia institucional mayúscula: además de haber sido miembros de la CARU durante el período investigado, actualmente Vazón es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia, cargos para el cual fueron designados por el gobernador Rogelio Frigerio.

Su otro consorte de causa -Ruiz Orrico- está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un siniestro vial, cuyo juicio oral está previsto entre el 18 y el 27 de febrero de 2026. Al momento del siniestro era presidente de Puertos Entrerrianos.