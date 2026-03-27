Independiente venció a Atenas de Río Cuarto y avanzó en la Copa Argentina

Independiente superó 4-2 este viernes a Atenas de Río Cuarto en el estadio Norberto Tito Tomaghello por los 32avos de final de la Copa Argentina y avanzó a la siguiente ronda, donde espera por el ganador de Unión de Santa Fe y Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

Facundo Valdez, Ignacio Pussetto, Luciano Cabral y Felipe Tempone, que hizo su debut en Primera División, anotaron los goles para el Rojo en Florencio Varela. Matías Soria le atajó un penal a Santiago Montiel sobre el final y llegaron los descuentos en los pies de Facundo Quiroga y Marcos Rivadero.

La jornada inició con una novedad. Se cortó la racha de Rodrigo Rey, uno de los ausentes, quien había jugado los últimos 146 partidos de Independiente en una impactante muestra de regularidad. No faltaba desde el 23 de octubre de 2022, cuando Milton Álvarez atajó en el 2-2 contra Boca en la Bombonera. Esta vez, en tanto, tomó su lugar Joaquín Blásquez, debutante en el Rey de Copas. Hasta el final, no tuvo trabajo.

También fue de arranque y completó una muy buena tarea Facundo Valdez, quien había sumado minutos ingresando desde el banco de suplentes en los últimos tres partidos y tuvo esta vez su presentación como titular. El tucumano de 19 años, de destacado rendimiento en la Reserva, marcó el 1-0 con un lindo enganche dentro del área que engañó a todos y una definición junto a un palo. Luego, asistió a Ignacio Pussetto y Luciano Cabral para que el partido quede sentenciado antes del final del primer tiempo. Fue la figura.

El equipo riocuartense, por su parte, nunca logró siquiera discutir el dominio del partido en el primer duelo de su historia frente a uno de los denominados “grandes” del fútbol argentino. Tuvo apenas una tímida aproximación luego de una jugada preparada que a Independiente le salió mal, cuando todavía el encuentro estaba empatado 0-0, pero ese contraataque terminó con una muy mala definición de Facundo Quiroga.

El segundo tiempo le sobró al partido. Se notó dentro de la cancha, con una clara baja de tensión por parte de ambos equipos, y también en las tribunas. La goleada indescontable le permitió a los hinchas empezar a pensar en lo que viene. Y lo que viene, al concluir el parate por la fecha FIFA, será el clásico de Avellaneda. "Contra Racing cueste lo que cueste, contra Racing tenemo’ que ganar”, cantaron.

El árbitro Fernando Espinoza anuló por una falta inexistente el 4-0 que convertía Juan Manuel Fedorco, luego Paulo Oballes se perdió el descuento dentro del área chica y sin arquero -aunque el juez de línea levantó el banderín- y Quinteros mandó a la cancha a los juveniles Josías Palais y Felipe Tempone, dos debutantes. En la primera que tocó, el segundo de los pibes la mandó a guardar. Pudo ser 5-0, pero fue 4-2. Matías Soria le atajó un penal a Santiago Montiel y Quiroga (tiro libre) y Marcos Rivadero (de volea) sellaron el resultado con dos golazos, consigna Clarín.