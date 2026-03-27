Fernanda Joannás: “El básquet femenino en la provincia creció mucho”

La entrenadora de representativos femeninos de la FBER valoró el inicio de la etapa selectiva U11 en Paraná.

La entrenadora de selecciones femeninas de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), Fernanda Joannás, habló tras la primera convocatoria destinada a jugadoras de la categoría U11, en el marco del proceso de conformación del representativo provincial que se llevó a cabo el domingo, con una jornada de entrenamientos en doble turno que reunió a jugadoras de las Asociaciones de Paraná (APBF) y Santa Elena (ABSE).

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Club Talleres y formó parte de un programa integral de observación y seguimiento que busca detectar y potenciar talentos en toda la provincia.

“Realizamos el primer selectivo en la ciudad de Paraná y luego fuimos a Concordia a observar un cuadrangular. Hemos visto alrededor de 60 niñas, y la verdad que fue muy positivo para nosotros. Es una categoría que está en pleno proceso de formación y debemos seguir trabajando para su mejora y crecimiento continuo”, expresó la uruguayense, que dirigió el representativo entrerriano campeón en el Campeonato Argentino U15 de 2023.

Respecto de lo que significa en el plano personal el inicio de esta instancia de selección, Joannás indicó: “Es muy importante y trato de disfrutarla mucho. La Selección de Entre Ríos significa mucho para mí y siempre es un placer y honor poder formar parte de los procesos”.

“El básquet femenino en la provincia creció mucho y eso es algo de destacar por el trabajo que realizan los entrenadores en sus clubes”, cerró la DT de Regatas Uruguay en diálogo con el Departamento de Prensa de la FBER.

Este domingo 29 continuará con el Programa en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde asistirán niñas de dicha ciudad, San José, Colón, Villa Elisa y Rosario del Tala. Luego se realizará otra convocatoria con los clubes que pertenecen a la Asociación Departamental de Gualeguaychú, con fecha a confirmar.

Foto: Gentileza CG Fotografía @cgfotografia.ok